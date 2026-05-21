فهم القرار الأممي A/80/L.65l (مؤطر)

الطموحات في مجال الطاقة والحد الحرج





حقوق الإنسان والسيادة



التصويت بالأرقام



جعل القرار الأممي A/80/L.65، الذّي تمّ اعتماده في 20 ماي 2026، من الالتزامات المتعلقة بالمناخ "التزامات قانونية" تستند إلى القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.-المسؤولية والعدالة المناخيةالفعل غير المشروع: يعتبر أي إخلال من جانب دولة ما بالتزاماتها المتعلقة بحماية المناخ "فعلا غير مشروع دوليا".الحق في التعويض: يتعين على الدول المسؤولة عن الأضرار المناخية ضمان "التعويض الكامل" للدول المتضررة، ولا سيما الأكثر هشاشة.هدف 1،5 درجة مئوية: يؤكد مجددا الضرورة المطلقة للحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1،5 درجة مئوية مقارنة بالعصر ما قبل الصناعي.- التخلي عن الوقود الأحفوري: يدعو إلى انتقال "عادل ومنظم ومنصف“"بعيدا عن الوقود الأحفوري للوصول إلى ”صافي صفر“ بحلول عام 2050.- أهداف 2030: تتطلب "مضاعفة قدرة الطاقات المتجددة بثلاث مرات"، ومضاعفة النجاعة الطاقية بمرتين، مع إلغاء الدعم "غير الفعال" للطاقة الأحفورية.حماية الفئات الضعيفة: يربط العمل المناخي بالحقوق الأساسية (الحياة والصحة والغذاء) ويفرض مشاركة النساء والشباب والشعوب الأصلية في اتخاذ القرارات.استمرارية الدولة: يضمن سيادة الدول ومناطقها البحرية، حتى في حالة اختفاء أراضيها فعليا بسبب ارتفاع مستوى المياه.- المتابعة والمساءلة: سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير خلال "الدورة 82" بشأن آليات تنفيذ هذه الالتزامات والالتزام بها.- 141 صوتا مؤيدا (من بينها فرنسا وفانواتو والمغرب والإمارات العربية المتحدة).- 8 أصوات معارضة (من بينها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية).- 28 صوتا محتفظا (من بينها تونس والجزائر).