JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:23 Tunis

فهم القرار الأممي A/80/L.65l (مؤطر)

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a0f75fa7e8c25.13126386_jhflongpqkeim.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 22:14 قراءة: 1 د, 18 ث
      
جعل القرار الأممي A/80/L.65، الذّي تمّ اعتماده في 20 ماي 2026، من الالتزامات المتعلقة بالمناخ "التزامات قانونية" تستند إلى القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
أخبار ذات صلة:
مناخ: الأمم المتحدة تعتمد قرارا "تاريخيا" بشأن مسؤوليّة الدول وتونس تتحفظ...

-المسؤولية والعدالة المناخية

الفعل غير المشروع: يعتبر أي إخلال من جانب دولة ما بالتزاماتها المتعلقة بحماية المناخ "فعلا غير مشروع دوليا".
الحق في التعويض: يتعين على الدول المسؤولة عن الأضرار المناخية ضمان "التعويض الكامل" للدول المتضررة، ولا سيما الأكثر هشاشة.

الطموحات في مجال الطاقة والحد الحرج

هدف 1،5 درجة مئوية: يؤكد مجددا الضرورة المطلقة للحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1،5 درجة مئوية مقارنة بالعصر ما قبل الصناعي.
- التخلي عن الوقود الأحفوري: يدعو إلى انتقال "عادل ومنظم ومنصف“"بعيدا عن الوقود الأحفوري للوصول إلى ”صافي صفر“ بحلول عام 2050.
- أهداف 2030: تتطلب "مضاعفة قدرة الطاقات المتجددة بثلاث مرات"، ومضاعفة النجاعة الطاقية بمرتين، مع إلغاء الدعم "غير الفعال" للطاقة الأحفورية.

حقوق الإنسان والسيادة

حماية الفئات الضعيفة: يربط العمل المناخي بالحقوق الأساسية (الحياة والصحة والغذاء) ويفرض مشاركة النساء والشباب والشعوب الأصلية في اتخاذ القرارات.
استمرارية الدولة: يضمن سيادة الدول ومناطقها البحرية، حتى في حالة اختفاء أراضيها فعليا بسبب ارتفاع مستوى المياه.
- المتابعة والمساءلة: سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير خلال "الدورة 82" بشأن آليات تنفيذ هذه الالتزامات والالتزام بها.

التصويت بالأرقام

- 141 صوتا مؤيدا (من بينها فرنسا وفانواتو والمغرب والإمارات العربية المتحدة).
- 8 أصوات معارضة (من بينها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية).
- 28 صوتا محتفظا (من بينها تونس والجزائر).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329755

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 21 ماي 2026 | 4 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:10
19:27
16:06
12:23
05:07
03:23
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet26°
19° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
27°-15
27°-15
27°-16
27°-18
  • Avoirs en devises 25274,8
  • (21/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38912 DT
  • (21/05)
  • 1 $ = 2,90482 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/05)     555,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/05)   28510 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>