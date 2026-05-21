Babnet

كأس تونس لكرة القدم: شبيبة العمران يكمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي

Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 18:53
      
أكمل شبيبة العمران عقد الفرق المتأهلة الى الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم اثر فوزه اليوم الخميس على مضيفه تقدم ساقية الدائر، الصاعد الى بطولة الرابطة المحترفة الأولى، بضربات الجزاء الترجيحية 4 - 3 وذلك بعد نهاية الوقت الاصلي والاضافي على نتيجة التعادل الايجابي 1 - 1 .
وبادر شبيبة العمران بالتهديف في الدقيقة 18 عن طريق سامر المرواني قبل أن يتوفق تقدم ساقية الدائر من ادراك التعادل في الدقيقة 37 عن طريق لسعد البوراوي.
وسيستضيف شبيبة العمران في الدور نصف النهائي، المقرر يوم الأحد القادم 24 ماي، الترجي الرياضي التونسي الذي فاز في وقت سابق على بعث بوحجلة بثلاثية نظيفة.
