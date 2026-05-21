كأس تونس: الترجي الرياضي التونسي يعبر إلى نصف النهائي بثلاثية أمام بعث بوحجلة

نجح الترجي الرياضي التونسي في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس تونس لكرة القدم 2025-2026، إثر فوزه اليوم على مضيفه بعث بوحجلة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.وافتتح محمد بن علي باب التسجيل لفائدة الترجي في الدقيقة 38، قبل أن يضيف هيثم ضو الهدف الثاني في الدقيقة 86، ثم اختتم أمان الله التواتي الثلاثية في الوقت البديل (90+3).وشهدت المباراة إكمال بعث بوحجلة اللقاء بعشرة لاعبين، بعد إقصاء اللاعب حازم الميداني في الدقيقة 69.