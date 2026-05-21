منوبة: عملية بيضاء تحاكي اندلاع حريق بجبل المربع ببرج العامري في إطار الاستعدادات للتوقي من الحرائق الغابية والفلاحية خلال الصائفة

صورة توضيحية
Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 18:45
      
نظّمت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية منوبة، اليوم الخميس، عملية بيضاء تطبيقية تحاكي اندلاع النيران بجبل المربع بمنطقة الدريجات من معتمدية برج العامري، وذلك في اطار الاستعدادات  لحماية الثروة الغابية والفلاحية بالجهة من الحرائق خلال الموسم الصيفي، وفق تصريح عضو اللجنة رئيس دائرة الغابات بمنوبة، كريم سعد، لصحفية "وات".

وتتمثل العملية، التي أشرف عليها والي منوبة، محمود شعيب، والمدير الجهوي للحماية المدينة بمنوبة، عاطف حويج، في تجميع الإمكانيات البشرية والمادية الموضوعة على ذمة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتقييم جاهزيتها، من خلال محاكاة ظروف اندلاع حريق بغابة جبلية ومنع انتشار النار لمزارع الحبوب المحاذية لها، بهدف اختبار الموارد البشرية وآليات وتجهيزات مختلف الإدارات من حماية مدنية وفلاحة وغابات وتجهيز وصحة وبلدية، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والحرس الوطني بطبربة، وضبط النقائص التي يجب تلافيها  لضمان سرعة التدخل ومنع انتشار النيران عند اندلاع حريق.

 وقد جنّدت مختلف الإدارات المشاركة مواردها وآلياتها المتمثلة في شاحنات إطفاء التابعة للغابات وللحماية المدنيّة، وسيارات الإطفاء، والات جارفة، وصهاريج مجرورة للمشاركة في العملية.
 وقد تم التأكيد، خلال العملية، التي واكبها معتمد برج العامري والمكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، على مزيد احكام جاهزية جميع المتدخلين، ورفع نجاعة التدخلات خلال موسم الحرائق، مع العمل على تطوير الآليات ووسائل التدخل، خاصة عبر استعمال الطائرات المسيّرة (الدرون) في عمليات الرصد المبكر، ومتابعة انتشار الحرائق، وتوجيه الفرق الميدانية بما يساهم في سرعة التدخل والحد من الخسائر، وإحكام عملية التنسيق بين جميع الإدارات بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
