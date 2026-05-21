تأجيل انطلاق الرحلات الجوية بين بغداد وتونس الى يوم 28 ماي الجاري

أفادت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد ، اليوم الخميس ، أنه تم تأجيل انطلاق أول رحلة جوية مباشرة (بغداد -تونس -بغداد) إلى يوم 28 ماي الجاري  بعد الاتفاق بين الخطوط الجوية العراقية والجهات التونسية المعنية.
وأوضحت السفارة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن قرار التأجيل يعود لأسباب فنية، مشيرة الى أن الخطوط العراقية تحرص على تذليل جميع العقبات أمام استئناف رحلاتها المباشرة من والى تونس.


وذكرت أنه قد تم الشروع في بيع التذاكر بالنسبة للرحلة الاولى والرحلات التي تليها أسبوعيا، مضيفة أنه يمكن الاتصال بالرقم 00964 7727777821  للحجز وشراء التذاكر
وكانت السفارة أعلنت في 11 ماي عن استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية، بداية من يوم الخميس 21 ماي 2026، بمعدل رحلة اسبوعية كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد، وتعود الرحلة نفس اليوم من مطار تونس قرطاج الدولي.
