Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Leilat Hob  

توضيح ديوان الطيران المدني حول حادثة الطائرة العراقية بمطار تونس قرطاج

Dimanche 28 Juillet 2019

Dimanche 28 Juillet 2019
أصدر ديوان الطيران المدني والمطارات مساء اليوم الأحد 28 جويلية 2019 بلاغا صحفيا على صفحته الرسمية على الفايسبوك، حول حادثة الطائرة العراقية بمطار تونس قرطاج والتي أكدت إحدى وكالات الأنباء العربية في خصوصها أن السلطات التونسية منعت الطائرة من الإقلاع.

وأوضح البلاغ أنه طبقا للإجراءات الجاري بها العمل لدى ديوان الطيران المدني والمطارات والمنظمة لعمليات إستخلاص معاليم الطيران، فإن شركة الخطوط العراقية، كغيرها من شركات النقل الجوي الأجنبية، مطالبة بخلاص المعاليم قبل إقلاع الطائرة من مطار تونس قرطاج الدولي.


وأكد الديوان أن ممثل الشركة العراقية لخلاص معاليم الفوترة قدم بمكتب المراقبة المحلية بالمطار وهو ما استغرق بعض الوقت نظرا لضرورة التثبت من عناصر الفوترة

وتابع أنه في حدود الساعة السادسة وعشرون دقيقة استخلاص المعاليم بمراجعة عملية الإحتساب اليدوية لعناصر الفاتورة من طرف مكتب الفوترة بالإعتماد على الحاسوب المعد للغرض.

وذكر أن ممثل الشركة قام بطلب ارسالية تأخير (Message DLA) في 3 مناسبات على الساعة الخامسة واربعين دقيقة وعلى الساعة الثامنة وخمس واربعون دقيقة ثم على الساعة التاسعة مبررا ذلك بإستكمال اجراءات التزود بالوقود والخدمات الأرضية للطائرة.
وشدد نفس المصدر على أن الرحلة أقلعت على الساعة التاسعة صباحا، أي بتأخير بــ5 ساعات عن موعد إقلاعها الأصلي.

وأكد ديوان الطيران المدني حرصه على تلافي أي اضطراب قد يطرأ على برمجة الرحلات بالمطارات التونسية وحل كل الإشكاليات، مجددا حرصه المتواصل لتوفير أفضل الخدمات لفائدة المسافرين.

  
  
     
  
cadre-3f6074b0adece567e38390917eb5c193-2019-07-28 21:29:16






0 de 0 commentaires pour l'article 186526



En continu

الأحد 28 جويلية 2019 | 25 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:13 19:32 16:15 12:33 05:21 03:39
26°
 26° % 54 :الرطــوبة
تونــس 24°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
26°-2433°-2233°-2237°-2442°-28
  • Avoirs en devises
    16042,9

  • (26 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20574 DT        1$ =2,87723 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juill)   299,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564351044|186526 3640|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires