توضيح ديوان الطيران المدني حول حادثة الطائرة العراقية بمطار تونس قرطاج

Dimanche 28 Juillet 2019



أصدر ديوان الطيران المدني والمطارات مساء اليوم الأحد 28 جويلية 2019 بلاغا صحفيا على صفحته الرسمية على الفايسبوك، حول حادثة الطائرة العراقية بمطار تونس قرطاج والتي أكدت إحدى وكالات الأنباء العربية في خصوصها أن السلطات التونسية منعت الطائرة من الإقلاع.وأوضح البلاغ أنه طبقا للإجراءات الجاري بها العمل لدى ديوان الطيران المدني والمطارات والمنظمة لعمليات إستخلاص معاليم الطيران، فإن شركة الخطوط العراقية، كغيرها من شركات النقل الجوي الأجنبية، مطالبة بخلاص المعاليم قبل إقلاع الطائرة من مطار تونس قرطاج الدولي.وأكد الديوان أن ممثل الشركة العراقية لخلاص معاليم الفوترة قدم بمكتب المراقبة المحلية بالمطار وهو ما استغرق بعض الوقت نظرا لضرورة التثبت من عناصر الفوترةوتابع أنه في حدود الساعة السادسة وعشرون دقيقة استخلاص المعاليم بمراجعة عملية الإحتساب اليدوية لعناصر الفاتورة من طرف مكتب الفوترة بالإعتماد على الحاسوب المعد للغرض.وذكر أن ممثل الشركة قام بطلب ارسالية تأخير (Message DLA) في 3 مناسبات على الساعة الخامسة واربعين دقيقة وعلى الساعة الثامنة وخمس واربعون دقيقة ثم على الساعة التاسعة مبررا ذلك بإستكمال اجراءات التزود بالوقود والخدمات الأرضية للطائرة.وشدد نفس المصدر على أن الرحلة أقلعت على الساعة التاسعة صباحا، أي بتأخير بــ5 ساعات عن موعد إقلاعها الأصلي.وأكد ديوان الطيران المدني حرصه على تلافي أي اضطراب قد يطرأ على برمجة الرحلات بالمطارات التونسية وحل كل الإشكاليات، مجددا حرصه المتواصل لتوفير أفضل الخدمات لفائدة المسافرين.