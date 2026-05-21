سليانة: المحامون ينفذون اضرابا عاما حضوريا بالمحكمة الابتدائية

نفذ المحامون اليوم الخميس، بالمحكمة الابتدائية بسليانة، إضرابا عاما حضوريا جهويا، مع مواصلة وضع الشارة الحمراء لليوم الرابع على التوالي، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحاماة على خلفية جملة من المطالب.وبين رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسليانة سامي العياري في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الفرع الجهوي للمحامين قام بتسخير عدد من المحامين لتأمين سير الجلسات حرصا على الحفاظ على حقوق المتقاضين ومصالحهم.وأضاف أن التحرك الاحتجاجي يشمل ولايات سليانة وباجة و الكاف وجندوبة وبنزرت، للمطالبة بتحسين ظروف العمل بمرفق العدالة وتوفير ضمانات للقضاة وإصلاح وضعية صندوق المحامين (يكفل التغطية الاجتماعية والصحية) وهو ماورد في لائحة صادرة من طرف الهيئة الوطنية للمحامين لوزارة العدل بتاريخ 23 جانفي 2026وأكد العياري أن مطالب المحامين مشروعة وتخصّ المتقاضي قبل المحامي، وفق تعبيره، على اعتبار انها تتعلق بالفصل في القضايا في أجال معقولة وتوفير الإطار الإداري في ظل النقص المسجل، وأشار إلى أهمية توفير ظروف المحاكمة العادلة والابتعاد عن استعمال آلية مذكرة العمل التى يتم بواسطتها نقل القضاة .