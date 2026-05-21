اطلاق مسابقة " أسرار شمتو الرقمية " للتعريف بالموروث الثقافي والمخزون الاثري للموقع التاريخي

أعلنت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة بالشراكة مع وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية عن اطلاق مسابقة "أسرار شمتو الرقمية"، المخصصة لواحدة من أعرق المواقع الأثرية في تونس والعالم وهو الموقع الاثري بشمتو (Simitthus)

وتأتي هذه المبادرة الثقافية لتعريف الشباب والاطفال بالموروث الثقافي والمخزون الاثري للموقع التاريخي بشمتو الذي يمتد ليكون جزء من الهوية اليومية الرقمية


وتهدف هذه التظاهرة المبتكرة الى اكتشاف أسرار مقاطع الرخام النوميدي وابراز قيمتها والتعريف بكنوز جندوبة الاثرية عبر المنصات الرقمية والتفاعلية


وتندرج هذه المسابقة ضمن استراتيجية وزارة الشؤون الثقافية لربط التراث بالابتكار الرقمي، حيث تكشف عن تفاصيل وتاريخ المعالم المكتشفة في الموقع من خلال وسائط رقمية تفاعلية ومبتكرة

وتستدف هذه المسابقة جميع الشغوفين بالتاريخ والآثار والتكنولوجيات الحديثة وصناع المحتوى للابحار في تاريخ شمتو موطن الرخام الوردي النوميدي الفريد وترك بصمتهم الرقمية في احياء التراث

وقد تم تحديد آخر آجل لقبول الأعمال، يوم 27 ماي الجاري
