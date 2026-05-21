JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:48 Tunis

المرصد الوطني للرياضة يدعو مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في القطاع الى المشاركة في اعداد دراسة حول الاقتصاد الرياضي في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6939ba00d77cc9.19682774_jfekogilqnphm.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 13:37 قراءة: 0 د, 39 ث
      
دعا المرصد الوطني للرياضة مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في القطاع الى المشاركة في اعداد دراسة وطنية حول الاقتصاد الرياضي في تونس

وتهدف هذه الدراسة الى تعزيز المفاهيم حول واقع القطاع واحتياجاته وتقييم دوره في التنمية وتحديد فرص الاستثمار والتشغيل وقياس تأثيراته على الادماج الاجتماعي والاقتصادي


وتستهدف هذه الدراسة الجامعات والجمعيات الرياضية والقاعات الخاصة للرياضة والاكاديميات والاعلاميين في المجالين الرياضي والاقتصادي ومنظمو التظاهرات الرياضية ومحلات بيع
وتوريد المسلتزمات الرياضية والمؤسسات المختصة في تهيئة المنشآت الرياضية والفاعلين في الصناعات والخدمات الرياضية


وتمثل هذه المشاركة اضافة هامة لانجاح هذه الدراسة وابراز واقع القطاع الرياضي في تونس واحتياجاته


المرصد الوطني للرياضة هو مؤسسة عمومية تونسية ذات صبغة إدارية، تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة، تأسس عام 2003. يُعنى برصد وتقييم قطاع الرياضة والتربية البدنية وإنجاز الدراسات الاستراتيجية وجمع الإحصائيات لمساعدة الدولة في التخطيط والتطوير الرياضي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329716

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 21 ماي 2026 | 4 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:10
19:27
16:06
12:23
05:07
03:23
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
28°-15
28°-15
27°-17
28°-18
  • Avoirs en devises 25419,0
  • (20/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39065 DT
  • (20/05)
  • 1 $ = 2,90214 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/05)     555,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/05)   28510 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>