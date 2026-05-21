المرصد الوطني للرياضة يدعو مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في القطاع الى المشاركة في اعداد دراسة حول الاقتصاد الرياضي في تونس

دعا المرصد الوطني للرياضة مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في القطاع الى المشاركة في اعداد دراسة وطنية حول الاقتصاد الرياضي في تونسوتهدف هذه الدراسة الى تعزيز المفاهيم حول واقع القطاع واحتياجاته وتقييم دوره في التنمية وتحديد فرص الاستثمار والتشغيل وقياس تأثيراته على الادماج الاجتماعي والاقتصاديوتستهدف هذه الدراسة الجامعات والجمعيات الرياضية والقاعات الخاصة للرياضة والاكاديميات والاعلاميين في المجالين الرياضي والاقتصادي ومنظمو التظاهرات الرياضية ومحلات بيعوتوريد المسلتزمات الرياضية والمؤسسات المختصة في تهيئة المنشآت الرياضية والفاعلين في الصناعات والخدمات الرياضيةوتمثل هذه المشاركة اضافة هامة لانجاح هذه الدراسة وابراز واقع القطاع الرياضي في تونس واحتياجاتهالمرصد الوطني للرياضة هو مؤسسة عمومية تونسية ذات صبغة إدارية، تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة، تأسس عام 2003. يُعنى برصد وتقييم قطاع الرياضة والتربية البدنية وإنجاز الدراسات الاستراتيجية وجمع الإحصائيات لمساعدة الدولة في التخطيط والتطوير الرياضي.