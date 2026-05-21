ندوة وطنية بتونس تبحث دور المهندس في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 14:03
      
يحتضن مقر عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة، ندوة وطنية بإشراف وزير تكنولوجيات الاتصال تحت شعار "المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي"، وذلك يوم السبت 23 ماي 2026.

وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمهندس التونسي في بناء السيادة الرقمية وتنفيذ الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال جمع صناع القرار والخبراء الأكاديميين والمهنيين والمبتكرين الشباب في مجال التكنولوجيا.


ويتضمن برنامج التظاهرة كلمة افتتاحية يلقيها عميد المهندسين التونسيين، محسن الغرسي، حول الرهانات السيادية للذكاء الاصطناعي تليها مداخلة رئيسية لوزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، بعنوان "فك تشفير الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي"، يتناول فيها أهداف الاستراتيجية الوطنية والاستثمارات المرتبطة بها ومكانة المهندس في خارطة الطريق الوطنية.


كما سيتم تقديم عرض حول "تاريخ وتطور ومستقبل الذكاء الاصطناعي" يقدمه الاستاذ محمد الوادي، من المعهد الاعلى للتصرف بتونس إلى جانب حلقة نقاش أولى حول "تحديات المهندس في المنظومة الوطنية للذكاء الاصطناعي" تشمل محاور التكوين وريادة الأعمال والأمن الرقمي بمشاركة خبراء من مؤسسات أكاديمية وقطاع التكنولوجيا.

ويتواصل برنامج الندوة بجلسة ثانية تتضمن مداخلة حول "توطين الذكاء الاصطناعي في المؤسسات" وقصص نجاح في قطاعي النقل والاتصالات يقدمها المهندس، خالد بن دريس، فضلا عن حلقة نقاش ثانية حول "الأخلاقيات والحوكمة والسيادة والمعايير" ودور المهندس في ضمان تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول، وذلك بمشاركة ممثلين عن مؤسسات وخبراء مختصين.

وسيتم، بالمناسبة، تقديم ثلاثة مشاريع هندسية مبتكرة في مجالات البصمة الكربونية والأمن السيبراني والذكاء التجاري، على أن تختتم الأشغال بصياغة جملة من التوصيات واستشراف الآفاق المستقبلية للقطاع.
