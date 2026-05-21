صيغة جديدة لدوري الأمم والتصفيات الأوروبية اعتبارا من 2028

ستُقام مسابقة دوري الأمم الأوروبية والتصفيات الأوروبية وفق آليات جديدة مشابهة لنظام رابطة أبطال أوروبا الحالي اعتبارا من 2028، وذلك فق ما كشف الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (اليويفا) أمس الأربعاء.وتم اطلاق دوري الأمم سنة 2018 وتُقام كل دورة منه على مدى عامين، لكنه سينتقل اعتبارا من 2028 من أربعة مستويات إلى ثلاثة تضم كل منها 18 منتخبا، وفق ما أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري خلال اجتماعها في إسطنبول على أن يتم "تنقيح" الصيغة في سبتمبر قبل اعتمادها نهائيا.وفي مرحلة البطولة المصغّرة، سيتكون كل مستوى من ثلاث مجموعات من ستة منتخبات كل منها حيث يواجه كل منتخب أربعة منافسين من مباراة واحدة وخصما واحدا ذهابا وإيابا ما يعني أنه سيخوض ست مباريات على أرضه أو خارجها أمام منتخبات من أوعية أخرى وعلى أرضه وخارجها أمام خصوم من وعائه.وأوضح الاتحاد الأوروبي أن "الصيغة ستُختتم كما هو عليه الحال حاليا، عبر الدور ربع النهائي ثم الدور النهائي بمشاركة أربعة منتخبات ومباريات فاصلة للصعود والنزول.كما ستُعاد هيكلة تصفيات كأس أوروبا وكأس العالم أيضا على شكل بطولتين بحسب الدرجة على أن تكون مرتبطة بدوري الأمم.وستضم الدرجة الأولى 36 منتخبا من المستويين الأول والثاني في دوري الأمم فيما ستضم الدرجة الثانية المنتخبات الـ18 المتبقية.وستتألف الدرجة الأولى من ثلاث مجموعات تضم كل منها 12 منتخبا على أن تُسحب بالقرعة من ثلاثة أوعية.ويخوض كل منتخب ست مباريات أمام ستة خصوم مختلفين بواقع اثنين من كل وعاء وفق النموذج ذاته المعتمد في مسابقات الأندية الأوروبية.أما الدرجة الثانية، فستُنظم على غرار المستوى الثالث في دوري الأمم مع ثلاث مجموعات.ولبلوغ النهائيات في كأس أوروبا وكأس العالم ستتأهل مباشرة المنتخبات الأعلى ترتيبا في كل مجموعة من الدرجة الأولى فيما تُحسم البطاقات المتبقية عبر مباريات فاصلة متاحة لمنتخبات الدرجة الثانية.وقال رئيس الاتحاد الأوروبي، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، في البيان إن "الصيغ الجديدة ستحسّن التوازن في المسابقات وتُقلص عدد المباريات الهامشية وتقدم مزيدا من الجاذبية والديناميكية للجماهير مع ضمان فرصة عادلة للتأهل لجميع المنتخبات من دون إضافة مواعيد جديدة إلى الروزنامة الدولية.