تونس تعمل على تطوير نموذج طاقي يرتكز على دعم الطاقات المتجددة (وائل شوشان)

أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، أن تونس تعمل على تطوير نموذج طاقي جديد يرتكز على دعم الطاقات المتجددة، وتعزيز النجاعة الطاقية، والتحكم في الطلب على الطاقة، إلى جانب دعم الابتكار وتشجيع الكفاءات الشابة والمؤسسات الناشئة في مجالات الطاقة والرقمنة والتكنولوجيا الخضراء.وأوضح، خلال إشرافه مساء الأربعاء بالعاصمة على فعاليات الاحتفال باليوم العربي لكفاءة الطاقة وتسليم جائزة أفضل مشروع رقمي لكفاءة الطاقة في القطاعين التجاري والسياحي ، أن الرقمنة أصبحت رافعة أساسية لتحسين التصرف في الطاقة داخل المباني والمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، وفي شبكات النقل والتوزيع والبنى التحتيةوأبرز، وفق بلاغ للوزارة، أن البيانات الطاقية وأنظمة التصرف الذكية والحلول الرقمية باتت أدوات فاعلة لتحسين الأداء الطاقي، وتقليص الكلفة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مشددا على أهمية بناء خبرات عربية قادرة على تطوير الحلول التكنولوجية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز مسار الانتقال الطاقي المستدام.وتنتظم الدورة الرابعة عشرة لليوم العربي لكفاءة الطاقة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة)، بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وذلك على هامش المؤتمر الوطني التونسي حول الانتقال الطاقي المستدام والمبتكر، بمناسبة أربعينية الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.وانعقدت هذه الدورة تحت عنوان: “أفضل مشروع يستخدم الرقمنة والتطبيقات الذكية في تحسين كفاءة الطاقة في المنشآت التجارية والسياحية في الدول العربية”.وحضر الاحتفالية الأمين العام المساعد ورئيس مركز تونس لجامعة الدول العربية محمد صالح بن عيسى وعدد من السفراء ومديرة التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة نادية شيوخ والدكتورة أسماء حمادية أستاذة محاضرة بقسم العلوم السياسة للطاقة بجامعة بومرداس الجزائرية إلى جانب مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري.وأكد المشاركون خلال جلسة حوارية أهمية تعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الذكية في تطوير منظومات كفاءة الطاقة، وتوسيع مجالات التعاون العربي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والموارد.وتم التطرق إلى واقع وآفاق الرقمنة والتطبيقات الذكية في قطاع الطاقة بالدول العربية، وأهمية رفع الوعي المجتمعي والمؤسساتي بأفضل الممارسات المتعلقة بترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء الطاقي.