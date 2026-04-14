كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يستقبل سفيري إسبانيا والمملكة المتحدة بتونس
استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عيّاد، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، سفيري كل من مملكة إسبانيا والمملكة المتحدة بتونس، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع البلدين.
تعزيز الشراكة مع إسبانياوخلال لقائه بسفير مملكة إسبانيا بتونس إيسيدرو أنطونيو غونزاليس أفونسو، نوّه كاتب الدولة بعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع تونس وإسبانيا، وما يرتكز عليه البلدان من روابط تاريخية وثقافية واقتصادية متجذرة، إلى جانب انتمائهما المشترك للفضاء المتوسطي.
وأكد بن عيّاد أهمية استعادة نسق الزيارات رفيعة المستوى والإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، معبّرًا عن تطلعه إلى مزيد دعم التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.
كما ثمّن المواقف الإسبانية الداعمة للسلام في الشرق الأوسط، وخاصة دعمها للقضية الفلسطينية.
من جانبه، عبّر السفير الإسباني عن استعداد بلاده لمواصلة دعم علاقات التعاون مع تونس، لا سيما في مجالات الاستثمار السياحي والبيئي، مع العمل على تنويع برامج التعاون في إطار الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID).
تبادل وجهات النظر مع المملكة المتحدةكما استقبل كاتب الدولة سفير المملكة المتحدة بتونس روديريك دراموند، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وشدّد بن عيّاد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التوتر وتغليب الحلول السلمية، تجنبًا لتداعيات التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد في السياق ذاته على متانة علاقات الصداقة بين تونس والمملكة المتحدة، وحرص تونس على تطوير التعاون مع هذا الشريك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والتعليم العالي والبحث العلمي.
من جانبه، عبّر السفير البريطاني عن ارتياح بلاده لمستوى العلاقات الثنائية، مؤكداً التزامه بالعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاقات المقبلة بما يعزز الشراكة بين البلدين.
وشكّلت اللقاءات مناسبة لاستعراض مختلف مجالات التعاون القائمة، مع التأكيد على أهمية الارتقاء بها نحو آفاق أرحب، خاصة في ظل استعداد تونس وشركائها لإحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسبانيا سنة 2027، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المملكة المتحدة.
تعزيز الشراكة مع إسبانياوخلال لقائه بسفير مملكة إسبانيا بتونس إيسيدرو أنطونيو غونزاليس أفونسو، نوّه كاتب الدولة بعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع تونس وإسبانيا، وما يرتكز عليه البلدان من روابط تاريخية وثقافية واقتصادية متجذرة، إلى جانب انتمائهما المشترك للفضاء المتوسطي.
وأكد بن عيّاد أهمية استعادة نسق الزيارات رفيعة المستوى والإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، معبّرًا عن تطلعه إلى مزيد دعم التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.
كما ثمّن المواقف الإسبانية الداعمة للسلام في الشرق الأوسط، وخاصة دعمها للقضية الفلسطينية.
من جانبه، عبّر السفير الإسباني عن استعداد بلاده لمواصلة دعم علاقات التعاون مع تونس، لا سيما في مجالات الاستثمار السياحي والبيئي، مع العمل على تنويع برامج التعاون في إطار الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID).
تبادل وجهات النظر مع المملكة المتحدةكما استقبل كاتب الدولة سفير المملكة المتحدة بتونس روديريك دراموند، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وشدّد بن عيّاد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التوتر وتغليب الحلول السلمية، تجنبًا لتداعيات التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد في السياق ذاته على متانة علاقات الصداقة بين تونس والمملكة المتحدة، وحرص تونس على تطوير التعاون مع هذا الشريك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والتعليم العالي والبحث العلمي.
من جانبه، عبّر السفير البريطاني عن ارتياح بلاده لمستوى العلاقات الثنائية، مؤكداً التزامه بالعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاقات المقبلة بما يعزز الشراكة بين البلدين.
وشكّلت اللقاءات مناسبة لاستعراض مختلف مجالات التعاون القائمة، مع التأكيد على أهمية الارتقاء بها نحو آفاق أرحب، خاصة في ظل استعداد تونس وشركائها لإحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسبانيا سنة 2027، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المملكة المتحدة.
