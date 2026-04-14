Babnet   Latest update 20:34 Tunis

كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يستقبل سفيري إسبانيا والمملكة المتحدة بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69de905bee8127.21953195_qnlpjekmghiof.jpg>
Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 20:05
      
استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عيّاد، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، سفيري كل من مملكة إسبانيا والمملكة المتحدة بتونس، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع البلدين.

تعزيز الشراكة مع إسبانيا

وخلال لقائه بسفير مملكة إسبانيا بتونس إيسيدرو أنطونيو غونزاليس أفونسو، نوّه كاتب الدولة بعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع تونس وإسبانيا، وما يرتكز عليه البلدان من روابط تاريخية وثقافية واقتصادية متجذرة، إلى جانب انتمائهما المشترك للفضاء المتوسطي.

وأكد بن عيّاد أهمية استعادة نسق الزيارات رفيعة المستوى والإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، معبّرًا عن تطلعه إلى مزيد دعم التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.


كما ثمّن المواقف الإسبانية الداعمة للسلام في الشرق الأوسط، وخاصة دعمها للقضية الفلسطينية.

من جانبه، عبّر السفير الإسباني عن استعداد بلاده لمواصلة دعم علاقات التعاون مع تونس، لا سيما في مجالات الاستثمار السياحي والبيئي، مع العمل على تنويع برامج التعاون في إطار الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID).

تبادل وجهات النظر مع المملكة المتحدة

كما استقبل كاتب الدولة سفير المملكة المتحدة بتونس روديريك دراموند، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وشدّد بن عيّاد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التوتر وتغليب الحلول السلمية، تجنبًا لتداعيات التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد في السياق ذاته على متانة علاقات الصداقة بين تونس والمملكة المتحدة، وحرص تونس على تطوير التعاون مع هذا الشريك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والتعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه، عبّر السفير البريطاني عن ارتياح بلاده لمستوى العلاقات الثنائية، مؤكداً التزامه بالعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاقات المقبلة بما يعزز الشراكة بين البلدين.


وشكّلت اللقاءات مناسبة لاستعراض مختلف مجالات التعاون القائمة، مع التأكيد على أهمية الارتقاء بها نحو آفاق أرحب، خاصة في ظل استعداد تونس وشركائها لإحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسبانيا سنة 2027، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المملكة المتحدة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327458

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 14 أفريل 2026 | 26 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:55
15:59
12:27
05:47
04:16
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-13
19°-11
21°-13
22°-13
24°-12
  • Avoirs en devises 24330,5
  • (14/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40193 DT
  • (14/04)
  • 1 $ = 2,90392 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/04)     2169,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/04)   28082 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>