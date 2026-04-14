مرصد المرور ينظم نشاطا مبتكرا بهدف توظيف التكنولوجيا والبحث العلمي لخدمة السلامة المرورية

نظم المرصد الوطني لسلامة المرور، بشراكة استراتيجية مع وزارتي الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والشركة التونسية للكهرباء والغاز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نشاطا مبتكرا لفائدة طلبة المعهد العالي للفنون والملتيميديا، ​في خطوة تهدف إلى توظيف التكنولوجيا والبحث العلمي لخدمة السلامة المرورية.ويندرج هذا العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2025-2034) التي تضم 22 نشاطاً وتركز على الرقمنة والبنية التحتية والتنقل المستدام وإنشاء رقم طوارئ موحد، وفق بلاغ للمرصد نشره اليوم الثلاثاء.وذكر المرصد ان هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية لمرافقة الشباب نحو إحداث شركات ناشئة (Startups) متخصصة في حلول السلامة المرورية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن ​الاستثمار في طاقات الشباب وفي البحث العلمي ليس خياراً ثانوياً، بل هو "الركيزة الأساسية لبناء منظومة مرورية ذكية وناجعة، هدفها الأول والأخير حماية الأرواح على الطرقاتنا اليوم وغداً".ومن أجل ​تحفيز الابتكار الطلابي، تم تقسيم العمل على 10 فرق من الطلبة، تعمل تحت إشراف أساتذة جامعيين، على تطوير حلول ذكية وتطبيقات رقمية تستجيب للتحديات الحقيقية التي يواجهها مستعملو الطريق.كما تم توفير ​دعم تقني وتطبيقي عبر تسليم معدات تقنية متطورة للفرق المشاركة لمساعدتهم على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ملموسة وقابلة للتنفيذ.