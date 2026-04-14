قبلي: إعطاء إشارة انطلاق مشروع ربط الجهة بالغاز الطبيعي بكلفة تناهز 55 مليون دينار

أعطيت، اليوم الثلاثاء، إشارة انطلاق مشروع تزويد ولاية قبلي بالغاز الطبيعي في جزئه الخاص بمدّ ولحام القنوات الناقلة للغاز، انطلاقا من منطقة سعيدان بالحدود الشمالية للولاية مع ولاية قابس وصولا الى مدينة دوز، على امتداد حوالي 95 كلم، وذلك .بكلفة تناهز 55 مليون دينار مموّلة من البنك الإسلامي للتنميةوأوضحت رئيسة المشروع، نجاح خميري، في تصريح لوكالة "وات"، أنّه تمّ الشروع في تأهيل الأعوان الذين سيقومون بعملية لحام الانابيب المقتناة للمشروع وهي أنابيب قطر 12 بوصة و8 بوصات، وستنقل الغاز الطبيعي الى مناطق قبلي المدينة وجمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، والقلعة من معتمدية دوز الشمالية، الى جانب دوز الكبرى، علما أن الغاز سينقل من ولاية قابس الى ولاية قبلي في أنبوب رئيسي الى المناطق المذكورة لتتفرع منه لاحقا أنابيب لربط باقي البلديات.وأضافت أنّ إنجازالمشروع سيتواصل على امتداد 17 شهر، ومن المؤمل ان يدخل حيز الاستغلال في موفى سنة 2027، وذلك بعد استكمال مدّ الأنبوب الرئيسي وتركيز محطة وصول الغاز بولاية قبلي بمنطقة ليماقس من معتمدية قبلي الشمالية.وكان المشروع محل متابعة من طرف والي الجهة المعز العبيدي، الذي زار صباح اليوم حضيرة الأشغال بكل من ليماقس وسعيدان من معتمدية قبلي الشمالية، رفقة عدد من الإطارات الجهوية والمحلية و إطارات من اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعدد من المشرفين على تنفيذ المشروع، أين اطّلع على مكوناته الفنية وعلى تقدم الإنجاز والمسار العام للشبكة المزمع إنجازها ومراحل تنفيذها.وتجدر الإشارة إلى أن مشروع ربط ولاية قبلي بالغاز الطبيعي يعتبر من المشاريع التنموية الاستراتيجية في الجهة باعتباره سيمكّن من ربط حوالي 6500 عائلة بشبكة الغاز الطبيعي، فضلا عن دعم إنجاز العديد من المشاريع الصناعية والسياحية.