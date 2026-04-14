باجة: العثور على جثة شاب غرق منذ 11 يوما في وادي مجردة

تمكّنت وحدات الحماية المدنية بباجة، اليوم الثلاثاء، من العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 22 سنة، غرق منذ 11 يوما بمياه وادي مجردة على مستوى منطقة بالشوك بباجة الجنوبية.وأوضح مصدر من الحماية المدنية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم العثور على جثّة الهالك على مستوى النقطة المعروفة بالقنطرة القديمة وتبعد حوالي كيلومتر واحد عن المكان الذى يرجح أنّ الشاب قد وقع فيه أثناء عبوره بين ضفتي الوادي باستعمال "بطّاح" خشبي (وسيلة تقليدية للتنقل على سطح المياه).وقد عمل عدد من الغوّاصين على مدى الأيام الماضية على تمشيط مياه وادي مجردة على مستوى مكان الغرق والأماكن المحيطة به، إلى أن تم العثور اليوم على جثمان الشاب، ليرتفع بذلك عدد غرقى وادى مجردة خلال شهر أفريل الجاري الى غريقين بعد أن انتشلت وحدات الحماية المدنية خلال الأسبوع المنقضي جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة غرق أثناء سباحته في الوادي على مستوى منطقة تستور.