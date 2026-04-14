بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج الجولة التاسعة من مرحلة التتويج
تدور يوم السبت 18 أفريل الجاري مباريات الجولة التاسعة من مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، انطلاقًا من الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00)، وفق البرنامج التالي:
برنامج المبارياتقاعة المكنين
سبورتينغ المكنين — النادي الإفريقي
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي — نادي ساقية الزيت
قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي — نادي كرة اليد بجمال
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327436