لجنة الاستئناف تقرر تثبيت قرار الرابطة بقبول اعتراض الاولمبي الباجي و هزم الملعب التونسي جزائيا

Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 17:00
      
-قررت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء تثبيت قرار مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بقبول الاعتراض المقدم من قبل الاولمبي الباجي ضد الملعب التونسي شكلا واصلا في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الهادي النيفر بباردو لحساب الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم, وذلك وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للاولمبي الباجي على شبكة التواصل الاجتماعي.
وتبعا لذلك، تقرر هزم الملعب التونسي جزائيا واعتبار نتيجة المقابلة لفائدة الاولمبي الباجي 2-صفر.
وكان الاولمبي الباجي قد تقدم باعتراض على خلفية تشريك الملعب التونسي خمسة لاعبين اجانب خلال المباراة التي انتهت بفوز فريق باردو 3-2.


ر/حسني
