الرابطة الثانية: بعث بوحجلة ينفصل عن كامل اعضاء الاطار الفني بقيادة المدرب وديع النقازي

أعلن البعث الرياضي ببوحجلة الناشط في المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن فك الارتباط مع كامل أعضاء الإطار الفني المشرف على فريق الأكابر بقيادة المدرب الاول وديع النقازي.وأضاف في بلاغ نشره اليوم الثلاثاء أنه سيتم الإعلان عن تركيبة الإطار الفني الجديد لاحقا.ويأتي الانفصال عن النقازي عقب الهزيمة أمس الاثنين بملعب بوحجلة أمام سكك الحديد الصفاقسي بنتيجة 1-2، لحساب الجولة الثانية والعشرين من البطولة.ويتحول زملاء القائد علي حمامة الذين يحتلون المركز التاسع في البطولة برصيد 26 نقطة خلال الجولة القادمة الى عقارب لمواجهة كوكب المكان يوم الثلاثاء القادم، بعد خوض المباراة المندرجة لحساب الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس تونس ضد مستقبل سليمان بملعب بوحجلة البلدي يوم السبت المقبل.يشار الى ان وديع النقازي التحق بتدريب بعث بوحجلة في شهر فيفري الفارط لتعويض حسان القابسي الذي كان خلف بدوره حلمي حمام.