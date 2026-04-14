Babnet   Latest update 14:27 Tunis

هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد أن الفراولة في تونس سليمة وصالحة للاستهلاك وتحذر من الانسياق وراء الاشاعات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bb21f3fee48e5.55746904_khpjqfelmgoin.jpg>
Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 12:54
      
فنّد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، اليوم الثلاثاء، الإشاعات المتداولة حول عدم سلامة محصول الفراولة في الأسواق، مؤكدا أن البلاغ المنسوب للهيئة ووزارة الصحة بشأن ارتفاع نسب المبيدات هو بلاغ كاذب يهدف إلى إثارة الذعر والبلبلة بين المستهلكين.

وأفاد محمد الرابحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن غلة الفراولة في تونس سليمة وصالحة للاستهلاك، مبرزا أن الهيئة تمكنت من إجراء 400 تحليل مخبري لغلال وخضروات من بينها 20 عينة من الفراولة في مخابر ذات مواصفات معترف بها عالميا، دون تسجيل معدلات عالية من المبيدات وفقًا للتشريع الوطني والمعايير الدولية المعمول به.


وشدد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية على أن الهيئة لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات فورية في حال رصد أي تجاوز للمؤشرات القياسية المتعلقة برواسب المبيدات فضلا عن القيام بالإجراءات القانونية اللازمة بكل صرامة، بما في ذلك حجز وإتلاف المنتجات غير الآمنة والخطرة وتتبع المخالفين.


وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ توضيحي، اقتطاعها عينات تمثيلية بصفة منتظمة وفق منهجيات علمية معتمدة، وإخضاعها إلى تحاليل مخبرية دقيقة تشمل البحث عن أكثر من 520 مادة فعالة من المبيدات، سواء كانت مرخصة أو محظورة ويتم التثبت من مدى احترام النتائج للحدود القصوى المسموح بها.

وجددت الهيئة التزامها بالسهر على سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلك ومواصلة أعمالها الرقابية على المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، داعية عموم المواطنين إلى ضرورة التثبت من صحة المعلومات قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار الزائفة، واعتماد البلاغات الرسمية الصادرة عن الهياكل المختصة كمصدر موثوق للمعلومة، مع الإبلاغ عن كل التجاوزات عبر القنوات الرسمية الموضوعة على ذمة العموم.

يذكر أنه هناك إشاعات تدوالها مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، تدعي أن وزارة الصحة أصدرت بلاغا مفاده أن 80 بالمائة من الفراولة المتواجدة حالياً في أسواق الجملة والتجزئة والأسواق المحلية غير قابلة للاستهلاك البشري لاحتوائها على نسبة عالية من بقايا المبيدات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327425

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 14 أفريل 2026 | 26 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:55
15:59
12:27
05:47
04:16
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-13
19°-13
21°-14
21°-13
24°-13
  • Avoirs en devises 24612,8
  • (13/04)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,40065 DT
  • (13/04)
  • 1 $ = 2,90533 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/04)     2169,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/04)   28082 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>