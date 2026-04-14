هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد أن الفراولة في تونس سليمة وصالحة للاستهلاك وتحذر من الانسياق وراء الاشاعات

فنّد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، اليوم الثلاثاء، الإشاعات المتداولة حول عدم سلامة محصول الفراولة في الأسواق، مؤكدا أن البلاغ المنسوب للهيئة ووزارة الصحة بشأن ارتفاع نسب المبيدات هو بلاغ كاذب يهدف إلى إثارة الذعر والبلبلة بين المستهلكين.وأفاد محمد الرابحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن غلة الفراولة في تونس سليمة وصالحة للاستهلاك، مبرزا أن الهيئة تمكنت من إجراء 400 تحليل مخبري لغلال وخضروات من بينها 20 عينة من الفراولة في مخابر ذات مواصفات معترف بها عالميا، دون تسجيل معدلات عالية من المبيدات وفقًا للتشريع الوطني والمعايير الدولية المعمول به.وشدد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية على أن الهيئة لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات فورية في حال رصد أي تجاوز للمؤشرات القياسية المتعلقة برواسب المبيدات فضلا عن القيام بالإجراءات القانونية اللازمة بكل صرامة، بما في ذلك حجز وإتلاف المنتجات غير الآمنة والخطرة وتتبع المخالفين.وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ توضيحي، اقتطاعها عينات تمثيلية بصفة منتظمة وفق منهجيات علمية معتمدة، وإخضاعها إلى تحاليل مخبرية دقيقة تشمل البحث عن أكثر من 520 مادة فعالة من المبيدات، سواء كانت مرخصة أو محظورة ويتم التثبت من مدى احترام النتائج للحدود القصوى المسموح بها.وجددت الهيئة التزامها بالسهر على سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلك ومواصلة أعمالها الرقابية على المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، داعية عموم المواطنين إلى ضرورة التثبت من صحة المعلومات قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار الزائفة، واعتماد البلاغات الرسمية الصادرة عن الهياكل المختصة كمصدر موثوق للمعلومة، مع الإبلاغ عن كل التجاوزات عبر القنوات الرسمية الموضوعة على ذمة العموم.يذكر أنه هناك إشاعات تدوالها مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، تدعي أن وزارة الصحة أصدرت بلاغا مفاده أن 80 بالمائة من الفراولة المتواجدة حالياً في أسواق الجملة والتجزئة والأسواق المحلية غير قابلة للاستهلاك البشري لاحتوائها على نسبة عالية من بقايا المبيدات.