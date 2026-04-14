يوم مفتوح لتقصي امراض الصوت والحبال الصوتية يوم 18 افريل 2026 بمستشفى الطاهر المعموري بنابل

Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 14:36
      
ينظم قسم الاذن والانف والحنجرة بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل، يوما مفتوحا لتقصي أمراض الصوت والحبال الصوتية، وذلك يوم السبت 18 أفريل الجاري، بمقر العيادات الخارجية

ويأتي تنظيم هذا اليوم في اطار تقريب الخدمات الصحية من جميع المواطنين وبمناسبة اليوم العالمي للصوت الموافق ليوم 16 أفريل من كل عام.


ويتضمن البرنامج فحوصات لمرض سرطان الحنجرة والكشف عن اضطرابات الصوت ومعالجتها الى جانب تقديم ارشادات توعوية حول الاعراض المحتملة من بينها البحة أوالخشونة في الصوت أوفقدانه
والتغيير المفاجىء في نوعية الصوت.


يشار، الى أن الاحتفال باليوم العالمي للصوت يهدف الى رفع الوعي بأهمية الصوت في التواصل البشري وضرورة العناية بالصحة الصوتية.

وينصح الخبراء بشرب 6-8 أكواب من الماء يومياً وتجنب التدخين أوالصراخ لحماية الأحبال الصوتية.
الثلاثاء 14 أفريل 2026 | 26 شوال 1447
