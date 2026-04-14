تونس تشارك في الدورة الثانية للمنتدى الدولي "جسر إفريقيا" بإيطاليا

شاركت تونس في أشغال الدورة الثانية من المنتدى الدولي "جسر إفريقيا" الذي انعقد مؤخرا في جهة ليغوريا بمدينة لاسبيتسيا (وهي مدينة مينائية استراتيجية في شمال إيطاليا)، وذلك وفق بلاغ صادر عن مركز النهوض بالصادرات



ويهدف هذا المنتدى، الذي نُظم من 8 إلى 10 أفريل 2026، إلى تعزيز الشراكات بين إيطاليا ودول شمال إفريقيا، والتي يُفترض أن تكون بمثابة جسر في إطار خطة ماتّي، حيث تُعدّ تونس من بين الدول ذات الأولوية ضمن هذه الخطة

وفي هذا السياق، تم تنظيم ورشة عمل بعنوان «تركيز على تونس» ضمن فعاليات هذا الحدث، بهدف إبراز المزايا الاستراتيجية التي توفرها البلاد للاستثمار الإيطالي، إلى جانب تعزيز موقعها كمنصة للإنتاج المشترك الموجه نحو السوق الإفريقية.


ويُذكر أن منتدى "جسر إفريقيا" يُعد فضاءً استراتيجيًا لتبادل الرؤى حول رهانات الشراكة بين الشمال والجنوب، لا سيما في قطاعات النقل البحري والطاقة والفلاحة، والتي تُعتبر من الركائز الأساسية للتنمية والأمن الإقليمي.
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
