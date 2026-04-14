الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للتزويق بطوكيو من 10 الى 12 جوان 2026

من المنتظر أن يشارك، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في الصالون الدولي للتزويق بطوكيو، وذلك من 10 الى 12 جوان 2026.وتندرج هذه المشاركة في اطار تنمية حضور المنتوج التقليدي التونسي بالمحطات الدولية الكبرى ومزيد تدعيم حظوظه بالأسواق التصديرية الواعدة والجديدة من خلال مواصلة انجاز البرنامج السنوي لتنمية وترويج منتوجات الصناعات التقليدية بالخارج للسداسية الثانية لسنة 2026.ودعا الديوان بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، الحرفيين والمؤسسات الحرفية الراغبة في المشاركة في هذا الصالون المهني الى الاتصال بالمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين لها بالنظر مشيرا الى أنه سيتكفل بشحن ونقل المعروضات ذهابا وايابا.وسيتم تخصيص جناح بمساحة 45 م² يتسع لـ5 عارضين في اختصاصات تتماشى ومتطلبات السوق الاسيوية.وتم تحديد آخر اجل لقبول الملفات يوم الثلاثاء 21 افريل 2026، وفق ذات المصدر.