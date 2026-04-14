تعطل المنظومة الاعلامية للتسجيل بمختلف المطارات التونسية الثلاثاء

تعلم الخطوط التونسية عن تعطّل المنظومة الإعلامية للتسجيل بمختلف المطارات التونسية، منذ فجر اليوم الثلاثاء 14 افريل 2026.واشارت، في بلاغ الثلاثاء، الى انها قامت باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية قصد تلافي التأخير في عملية تسجيل المسافرين.واكدت الخطوط التونسية تجند كافة مصالحها للعمل على معالجة هذا الإشكال في أسرع وقت ممكن، والتقليص من تبعاته على سير الرحلات.