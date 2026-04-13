تنس: الاسباني الكاراز يخسر صدارة التصنيف العالمي لمصلحة الايطالي يانيك سينر

فقد الاسباني كارلوس الكاراز صدارة تصنيف لاعبي التنس للمحترفين اليوم الاثنين، بعد أن خسر لقب بطولة مونتي كارلو لفائدة الايطالي يانيك سينر.وفي ما يلي ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل عالميا:1- الايطالي يانيك سينر: 13350 نقطة2- الاسباني كارلوس الكاراز: 13240 نقطة3- الالماني الكساندر زفيريف : 5555 نقطة4- الصربي نوفاك ديوكوفيتش: 4710 نقطة5- الكندي فيليكس اوجيه الياسيم: 4100 نقطة6- الامريكي بن شيلتون: 3900 نقطة7- الاسترالي اليكس دي مينور: 3895 نقطة8- الامريكي تايلور فريتز: 3870 نقطة9- الايطالي لورنزو موسيتي: 3625 نقطة10- الروسي دانيال مدفيديف 3560 نقطة