تنس: الاسباني الكاراز يخسر صدارة التصنيف العالمي لمصلحة الايطالي يانيك سينر
فقد الاسباني كارلوس الكاراز صدارة تصنيف لاعبي التنس للمحترفين اليوم الاثنين، بعد أن خسر لقب بطولة مونتي كارلو لفائدة الايطالي يانيك سينر.
وفي ما يلي ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل عالميا:
1- الايطالي يانيك سينر: 13350 نقطة
2- الاسباني كارلوس الكاراز: 13240 نقطة
3- الالماني الكساندر زفيريف : 5555 نقطة
4- الصربي نوفاك ديوكوفيتش: 4710 نقطة
5- الكندي فيليكس اوجيه الياسيم: 4100 نقطة
6- الامريكي بن شيلتون: 3900 نقطة
7- الاسترالي اليكس دي مينور: 3895 نقطة
8- الامريكي تايلور فريتز: 3870 نقطة
9- الايطالي لورنزو موسيتي: 3625 نقطة
10- الروسي دانيال مدفيديف 3560 نقطة
