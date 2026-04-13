Babnet   Latest update 19:14 Tunis

تنس: الاسباني الكاراز يخسر صدارة التصنيف العالمي لمصلحة الايطالي يانيك سينر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681cbf49537582.16712502_gfeiponjklqmh.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 13 Avril 2026 - 18:21 قراءة: 0 د, 28 ث
      
فقد الاسباني كارلوس الكاراز صدارة تصنيف لاعبي التنس للمحترفين اليوم الاثنين، بعد أن خسر لقب بطولة مونتي كارلو لفائدة الايطالي يانيك سينر.

وفي ما يلي ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل عالميا:

1- الايطالي يانيك سينر: 13350 نقطة
2- الاسباني كارلوس الكاراز: 13240 نقطة
3- الالماني الكساندر زفيريف : 5555 نقطة

4- الصربي نوفاك ديوكوفيتش: 4710 نقطة
5- الكندي فيليكس اوجيه الياسيم: 4100 نقطة
6- الامريكي بن شيلتون: 3900 نقطة
7- الاسترالي اليكس دي مينور: 3895 نقطة
8- الامريكي تايلور فريتز: 3870 نقطة
9- الايطالي لورنزو موسيتي: 3625 نقطة
10- الروسي دانيال مدفيديف 3560 نقطة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327375

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 13 أفريل 2026 | 25 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:25
18:54
15:59
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet25°
17° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-14
16°-13
17°-12
21°-12
22°-14
  • Avoirs en devises 24612,8
  • (13/04)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,40065 DT
  • (13/04)
  • 1 $ = 2,90533 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/04)     2183,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/04)   28134 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>