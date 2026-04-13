توقيع اتفاقية شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي بين الجمعية التونسية للذكاء الاصطناعي ومنتدى القانون والمجتمع "عبور"

Publié le Lundi 13 Avril 2026 - 13:34
      
أمضت، الجمعية التونسية للذكاء الاصطناعي ومنتدى القانون والمجتمع "عبور"، اتفاقية شراكة من أجل ذكاء اصطناعي مسؤول وأخلاقي ومتجذر في الواقعين القانوني والمجتمعي.

وتهدف هذه الاتفاقية الى تطوير بحث علمي يتسم بتأثير قوي عند تقاطع الذكاء الاصطناعي والقانون والمجتمع وتصميم برامج تكوينية ملائمة للتحديات الأخلاقية والتنظيمية الناشئة.


وتعد هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو بناء ذكاء اصطناعي موثوق في خدمة الصالح العام حيث سيتم بمقتضاها ارساء فضاءات للحوار بين الباحثين ورجال القانون والفاعلين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.


وللاشارة، فان، الجمعية التونسية للذكاء الاصطناعي، تأسست يوم 5 جانفي 2026، وهي جمعية مستقلة وغير ربحية تعنى بمواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها قطاع الإعلام وتعزيز قدرات الصحفيين والإعلاميين
في التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وفق مقاربة مهنية وأخلاقية.
