إقبال لافت على جناح تونس في معرض يعنى بالسياحة والأسفار بأوتاوا الكندية

شهد جناح تونس بمعرض يعنى بالسياحة والأسفار انتظم يومي 11 و12 أفريل الجارى بأوتوا في كندا، إقبالا لافتا من الزائرين الناطقين باللغتين الانجليزية والفرنسية، وفق ما أوردته في بلاغ اليوم الاثنين، المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأضافت المنصة أن الزوار تفاعلوا مع العروض المقدمة، وتمكنوا من التعرف على ما تزخر به بلادنا من إرث حضاري عريق ومنتوج سياحي متنوع يشمل السياحة الصحراوية والثقافية ورياضة الصولجان والسياحة الاستشفائية والعلاجية.


كما أبرزت أن الجناح مكن من تقديم صورة متكاملة عن ثراء وتنوع السياحة التونسية، والترويج للمنتوجات الفلاحية الوطنية من خلال تنظيم حصة تذوق للتمور وزيت الزيتون البكر الممتاز وتوزيع عينات نالت استحسان الحاضرين، في أجواء موسيقية أصيلة بقيادة الفنان وليد الغربي.


تجدر الإشارة الى أن الجناح التونسي أقيم في المدخل الرئيسي للمعرض وافتتحه سفير تونس بكندا الأسعد بوطارة ، ونظمه مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة بمونريال .
