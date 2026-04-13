التونسي معز الشرقي يستهل مشاركته في دورة أويراس بمواجهة روديش
يلاقي لاعب التنس التونسي معز الشرقي، المصنف 145 عالميًا، نظيره اللوكسمبورغي كريس روديش، المصنف 146 عالميًا، اليوم الاثنين، وذلك لحساب الدور الأول من بطولة أويراس البرتغالية (3) للتنس.
وتندرج بطولة أويراس ضمن دورات التحدي (Challenger)، وتُقام على ملاعب ترابية، برصيد جوائز مالية تُقدّر بحوالي 204 آلاف يورو.
ولم ترتق نتائج معز الشرقي خلال الموسم الحالي إلى مستوى التطلعات، حيث يبقى أبرز إنجاز له بلوغ الدور ربع النهائي في بطولة بو الفرنسية خلال شهر فيفري الماضي.
وكان الشرقي (33 عامًا) قد تألق خلال الموسم الماضي، بعدما تُوّج بثلاثة ألقاب ضمن دورات التحدي، في كل من:
* سانت تروبي (فرنسا)
* هيرسونيسوس (اليونان)
* بورتو (البرتغال)
