جامعة تونس المنار تتصدر المرتبة الاولى وطنيا ضمن التصنيف العالمي المرموق لسنة 2026

تصدرت جامعة تونس المنار المرتبة الأولى وطنيا ضمن التصنيف العالمي المرموق UniRank لسنة 2026

ويعكس هذا الانجاز، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" نجاح الجامعة في تحقيق مكانة مشرفة ضمن أكثر من سبع وثلاثين ألف مؤسسة جامعية عبر العالم شملها هذا التقييم


وقد تعزز هذا التألق بحضور جامعات قرطاج والمنستير ومنوبة ضمن هذه القائمة مما يعكس القيمة الاستراتيجية للكفاءات التونسية وقدرتها على المنافسة دوليا وفق معايير صارمة


وقد شملت هذه المعايير جودة الانتاج العلمي الموثق وكفاءة أداة اطار التدريس ونجاعة التحول الرقمي والحضور الالكتروني للمؤسسة فضلا عن الانفتاح على الشراكات البحثية العالمية

وأشارت الجامعة، الى أن هذا الاشعاع الدولي يضع الجامعات التونسية في مصاف ال1 بالمائة الافضل عالميا، مما يؤكد أن الاستثمار في المعرفة هو الضامن الحقيقي لمستقبل التنمية في بلادنا

يشار، الى أن تصنيف UniRank (المعروف سابقاً بـ 4international Colleges & Universities) هو دليل وتصنيف عالمي مرموق للتعليم العالي، يقيّم أكثر من 13 ألف جامعة ومعهد معترف به في 200 دولة، بناءً على حضورها الرقمي وقوة مواقعها الإلكترونية وليس فقط الأبحاث. ويركز هذا التصنيف على التواجد الإلكتروني والانتشار والسمعة الافتراضية للمؤسسات التعليمية

ويعد UniRank مرجعاً مهماً للطلاب والأكاديميين للتعرف على أكثر الجامعات نشاطاً وتأثيراً على شبكة الإنترنت عالمياً وإقليمياً.
