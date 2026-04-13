بطولة فرنسا - علي العابدي ينقذ نيس من الخسارة امام لوهافر

أنقذ المدافع الدولي التونسي علي العابدي فريقه نيس من الخسارة أمام لوهافر بادراكه التعادل 1-1 في المباراة التي اقيمت امس الاحد لحساب الجولة التاسعة والعشرين لبطولة فرنسا لكرة القدم.تقدم لوهافر عن طريق التنزاني علي ساماتا في الدقيقة 41 قبل ان يدرك علي العابدي التعادل لنيس في الدقيقة 59 محققا هدفه الثاني في البطولة الفرنسية هذا الموسم.وبقي نيس في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة ضمن كوكبة الفرق المهددة بالنزول بفارق نقطة واحدة خلف لوهافر صاحب المركز الرابع عشر.