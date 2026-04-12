النادي الصفاقسي يتقدم باحتراز على خلفية ما اعتبره خطا في تطبيق بروتوكول "الفار" في مباراة مستقبل سليمان

اعلن النادي الرياضي الصفاقسي انه تقدم باحتراز فني على خلفية ما اعتبره خطا في تطبيق بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" بمناسبة المباراة التي جمعته مساء اليوم الاحد بمستقبل سليمان التي دارت بملعب الكرم وانتهت على نتيجة التعادل 1-1.واوضح الكاتب العام للنادي الصفاقسي سامي بوصرصار عبر الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي "انه وقع خطا فني في تطبيق بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"حين تم اشهار الورقة الحمراء في وجه لاعب النادي الصفاقسي حمزة المثلوثي و الاعلان عن مخالفة لصالح الفريق المنافس و ذلك بعد اعلان عن تسلل واقرار مواصلة اللعب من طرف حكم المباراة, وهذا مايترتب عنه اعادة اللقاء طبقا لقوانين اللعبة".وتابع بوصرصار انه "تم تدوين احتراز فني في اول توقف للكرة في المباراة بعد اللقطة وتم تاكيده من قبل قائدي الفريقين بقلم الحكم طبقا للاجراءات الجاري به العمل". حسب تعبيره.ورفع النادي الصفاقسي بعد التعادل في مباراة اليوم رصيده الى 49 نقطة في المرتبة الثالثة بينما لايزال مستقبل سليمان يتذيل الترتيب بمعية مستقبل قابس ب17 نقطة.