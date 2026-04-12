Babnet   Latest update 18:42 Tunis

النادي الصفاقسي يتقدم باحتراز على خلفية ما اعتبره خطا في تطبيق بروتوكول "الفار" في مباراة مستقبل سليمان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6133cc40447ce9.43388457_jpomifgqehlnk.jpg>
Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 18:42
      
اعلن النادي الرياضي الصفاقسي انه تقدم باحتراز فني على خلفية ما اعتبره خطا في تطبيق بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" بمناسبة المباراة التي جمعته مساء اليوم الاحد بمستقبل سليمان التي دارت بملعب الكرم وانتهت على نتيجة التعادل 1-1.



واوضح الكاتب العام للنادي الصفاقسي سامي بوصرصار عبر الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي "انه وقع خطا فني في تطبيق بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"حين تم اشهار الورقة الحمراء في وجه لاعب النادي الصفاقسي حمزة المثلوثي و الاعلان عن مخالفة لصالح الفريق المنافس و ذلك بعد اعلان عن تسلل واقرار مواصلة اللعب من طرف حكم المباراة, وهذا مايترتب عنه اعادة اللقاء طبقا لقوانين اللعبة".

وتابع بوصرصار انه "تم تدوين احتراز فني في اول توقف للكرة في المباراة بعد اللقطة وتم تاكيده من قبل قائدي الفريقين بقلم الحكم طبقا للاجراءات الجاري به العمل". حسب تعبيره.

ورفع النادي الصفاقسي بعد التعادل في مباراة اليوم رصيده الى 49 نقطة في المرتبة الثالثة بينما لايزال مستقبل سليمان يتذيل الترتيب بمعية مستقبل قابس ب17 نقطة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327329

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 12 أفريل 2026 | 24 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:23
18:53
15:59
12:27
05:50
04:19
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet23°
21° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
24°-13
20°-12
19°-13
22°-14
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>