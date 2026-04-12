الدولي التونسي مرتضى بن وناس هداف مع فريقه قاسم باشا التركي

نجح لاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مرتضى بن وناس في التهديف مع فريقه قاسم باشا التركي خلال المباراة التي جمعته بنادي غوزتيبي ضمن مباراة الجولة التاسعة و العشرين للبطولة التركية الممتازة لكرة القدم التي جرت اليوم الاحد وانتهت على نتيجة التعادل 3-3.

وجاء هدف التونسي مرتضى بن وناس في دق (45+1) تمكن من خلاله بتعديل الكفة لصالح فريقه 1-1.

ويحتل نادي قاسم باشا التركي المركز الثالث عشر للبطولة التركية ب28 نقطة بعد 6 انتصارات و 10 تعادلات و 13 هزيمة.