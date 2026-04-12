Babnet   Latest update 18:42 Tunis

الدولي التونسي مرتضى بن وناس هداف مع فريقه قاسم باشا التركي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69dbd2c0310ec7.01504834_heipqfmojlgkn.jpg>
Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 18:11
      
نجح لاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مرتضى بن وناس في التهديف مع فريقه قاسم باشا التركي خلال المباراة التي جمعته بنادي غوزتيبي ضمن مباراة الجولة التاسعة و العشرين للبطولة التركية الممتازة لكرة القدم التي جرت اليوم الاحد وانتهت على نتيجة التعادل 3-3.
وجاء هدف التونسي مرتضى بن وناس في دق (45+1) تمكن من خلاله بتعديل الكفة لصالح فريقه 1-1.
ويحتل نادي قاسم باشا التركي المركز الثالث عشر للبطولة التركية ب28 نقطة بعد 6 انتصارات و 10 تعادلات و 13 هزيمة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327327

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 12 أفريل 2026 | 24 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:23
18:53
15:59
12:27
05:50
04:19
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet23°
21° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
24°-13
20°-12
19°-13
22°-14
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>