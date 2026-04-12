الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يختتم دورة تكوينية حول التخطيط الاستراتيجي وفق مقاربة حقوق الطفل

اختتم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، فعاليات دورة تكوينية حول التخطيط الاستراتيجي وفق مقاربة حقوق الطفل، انتظمت بمدينة طبرقة، بهدف دعم قدرات المنسقين الجهويين لرياض التضامن والإطارات التربوية التابعة للاتحاد.وانطلقت هذه الدورة، التي افتُتحت يوم 9 أفريل الجاري، في إطار برنامج يهدف إلى تطوير الممارسات التربوية والإدارية وترسيخ مبادئ حقوق الطفل داخل المؤسسات التربوية التابعة للاتحاد.وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات المنسقين والإطارات التربوية في مجال التخطيط الاستراتيجي وفق مقاربة حقوق الطفل، إلى جانب تطوير مهارات التشخيص وإعداد خطط عمل فعالة وقابلة للتنفيذ، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، والارتقاء بجودة الخدمات التربوية، ووضع آليات للمتابعة والتقييم لمختلف البرامج والمشاريع.