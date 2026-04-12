فتح باب الترشح للدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية

Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 20:43
      
أعلن المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عن فتح باب الترشح للمشاركة في فعاليات الصالون الوطني للفنون التشكيلية في دورته الثالثة المزمع تنظيمها من 13 جوان إلى 13 جويلية 2026 تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.

ويهم هذا الترشح الفنانين التشكيليين التونسيين سواء من المقيمين بتونس أو خارجها، الراغبين في المشاركة التسجيل وإيداع ملفات ترشحاتهم عن بعد عبر الرابط المنشور على الصفحة الرسمية للمتحف على فايسبوك، في أجل أقصاه يوم 13 ماي.

ويلتئم هذا المعرض مرتين سنويا (في جانفي وجوان) وهو فرصة للفنانين التشكيليين لعرض أعمالهم المتنوعة في مختلف التخصصات.

ويمكن للراغبين في المشاركة المساهمة بعمل أو 2 أو 3 أعمال. ويجب أن يتضمن ملف الترشح السيرة الذاتية للفنان (لا تتجاوز 200 كلمة) وثلاث صور للأعمال التي يرغب المشاركة بها في صيغة PDF مرفوقة بوصف للعمل في جذاذة فنية مفصلة.


ويمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع على أكثر تفاصيل على الصفحات الرسمية للوزارة أو المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر.
