باجة: حملة نظافة مكثفة بمنطقة التوسع البلدى والعبور "قنطرة الخمسة" لتحسين البيئة وجاذبيتها السياحية

قامت بلدية باجة بالتعاون مع عدد من مكونات المجتمع المدنى والهياكل المعنية بالبيئة بالجهة، وبإشراف والي الجهة أحمد بن خراط، اليوم الاحد، بحملة نظافة مكثفة بمنطقة التوسع البلدى "قنطرة الخمسة" بباجة الشمالية.وتبعد هذه المنطقة حوالي خمسة كلمترات على مدينة باجة وتعتبر من أهم نقاط العبور حيث تقع على الطريق الرابطة بين مدينتي باجة وطبرقة وتحتوى على أحد أهم معالم ولاية باجة وهى "قنطرة الخمسة".وبين فوزى النفزى الكاتب العام لبلدية باجة لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، أن الهدف من هذه الحملة هو تحسين النظافة العامة والبيئة وجمالية هذه المنطقة وتحسين جاذبيتها السياحية باعتبار أنها منطقة عبور، مبينا أن الحملة شملت التنظيف ورفع الفضلات المنزلية وجهر قنوات المياه.كما أكد أنها تندرج ضمن حملات متواصلة (من 10 إلى 25 أفريل الجاري) تقوم بها بلدية باجة بامكانياتها الذاتية وبالتعاون مع عدد من مكونات المجتمع المدنى والهياكل بهدف القضاء على النقاط السوداء وتحسين المظهر الجمالي والبيئة خاصة بمناطق التوسع البلدى وهي مناطق ريفية أصبحت تابعة لبلدية باجة مما جعل مساحتها تتضاعف عديد المرات.وأعلن أنه تم اقتناء عدد من الشاحنات للعناية بالنظافة خاصة بمناطق التوسع البلدى ببلدية باجة كما سيتم قريبا اقتناء حاويات لفائدتها.