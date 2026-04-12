قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحل بمنطقة أولاد بوعمران بقفصة لتأمين عيادات طبية مجانية لفائدة اهالي المنطقة

نظمت اليوم الأحد جمعية "علمني للايتام" بالمعهد الثانوي بمنطقة أولاد بوعمران بمعتمدية القطار من ولاية قفصة قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات لفائدة اهالي المنطقة وذلك بالشراكة مع الادارة الجهوبة للصحة وجمعية أطباء قفصة وعدد من مكونات المجتمع المدني.وأفادت رئيسة جمعية "علمني للايتام" الهام عزازي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذه القافلة الصحية أمنت تقديم عيادات طبية مجانية في العديد من الاختصاصات على غرار طب الأسرة وطب العظام والطب العام والطب الباطني والشيخوخة وطب السكري والغدد وطب الجهاز الهضمي وطب الجلدية وطب الصدرية وطب النساء والتوليد وطب الأسنان والطب النفسي مضيفة أنه تم كذلك تأمين حصص في التثقيف الصحي والتغذية وتنظيم حملة تبرع بالدموأضافت الهام عزازي أن هذه القافلة الصحية متعددة الاختصاصات انتفع بخدماتها 1000 مواطن ومواطنة من أهالي منطقة أولاد بوعمران مع توفير الأدوية لهم بصفة مجانية، مشيرة الى ان 20 طبيبا وعددا من الاطارات شبه الطبية شاركوا في تأمين هذه القافلة.وأكدت رئيسة جمعية "علمني للأيتام" أن هذه القافلة الصحية متعددة الاختصاصات تهدف بالخصوص إلى تكريس مبدأ الحق في الصحة كدعامة أساسية للعدالة الاجتماعية وفك العزلة الصحية في المناطق الريفية وتقريب الخدمات الصحية للفئات الهشة.