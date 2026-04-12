حملات رقابية: حجز 62 طنًا من مواد غذائية غير صالحة وغلق 19 محلًا

Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 16:39
      
أسفرت حملات رقابية مكثفة نفذتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوعين الأخيرين عن حجز نحو 62 طنًا من المواد الغذائية غير الآمنة، إلى جانب غلق 19 محلًا مخالفًا لشروط السلامة الصحية.

2400 عملية مراقبة بكامل البلاد

وأوضحت الهيئة أن هذه الحملات شملت مختلف حلقات السلسلة الغذائية بكامل تراب الجمهورية، حيث تم تنفيذ حوالي 2400 عملية مراقبة بمعدل 60 فريقًا يوميًا، استهدفت قرابة 2200 منشأة تنشط في قطاع المواد الغذائية.

وأسفرت العمليات عن:


* تسجيل أكثر من 80 مخالفة
* تنفيذ 68 عملية حجز
* توجيه 263 تنبيهًا كتابيًا

حجز كميات هامة من اللحوم والمواد الغذائية

وشملت أبرز التدخلات:

* 50 طنًا من لحوم الدواجن ومنتجاتها لغياب المصادقة البيطرية وتعفنها
* 3.25 طن من البهارات
* 4.3 طن من الفول السوداني بسبب احتوائها على آثار حشرات

تدخلات جهوية واسعة

على المستوى الجهوي، تم تسجيل:

* 5.15 طن محجوزة بولاية الكاف
* 1147 كغ بولاية جندوبة
* 936.5 كغ بولاية سوسة
* 651.5 كغ بولاية تونس
* 618 كغ بولاية منوبة
* أكثر من 717 كغ بولاية أريانة
* 515.9 كغ بولاية توزر
* 379 كغ بولاية قفصة

مخالفات تتعلق بالجودة والسلامة

وتعلقت المحجوزات أساسًا بـ:

* لحوم مجهولة المصدر أو مذبوحة بطرق عشوائية
* لحوم متعفنة
* منتجات منتهية الصلوحية
* مواد مخزنة في ظروف غير صحية أو غير حاملة للتأشير

دعوة إلى الالتزام بشروط السلامة

وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تندرج ضمن استراتيجية وطنية متواصلة لتعزيز الرقابة والتصدي للغش، داعية جميع المتدخلين في القطاع إلى الالتزام بقواعد السلامة الصحية وضمان حماية المستهلك.
