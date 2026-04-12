انعقاد ملتقى الأعمال التونسي التركي بأنقرة بمشاركة عدد هام من رجال الأعمال الأتراك

نظمت سفارة تونس بأنقرة ملتقى الأعمال التونسي التركي بالتعاون مع "الجمعية الدولية للصناعة والتجارة" USTKON، يوم 10 أفريل الجاري، وذلك ضمن برنامج زيارة عمل لوفد من غرفة التجارة والصناعة بصفاقس لتركيا من 7 إلى 11 أفريل.وتم خلال هذا الملتقى الذي حضره عدد هام من أصحاب الأعمال الاتراك، بحث فرص التعاون والشراكة الممكنة بين الجانبين في مجالات عديدة على غرار البنية التحتية والبناء والتكنولوجيا الحديثة والبرمجيات والصناعات الغذائية والزراعة والري والسياحة، والسياحة الاستشفائية.ودعا رئيس غرفة صناعة وتجارة صفاقس، وفق بلاغ نشرته سفارة تونس بأنقرة، اليوم الأحد، أصحاب الأعمال الاتراك الحاضرين في الملتقى، لزيارة تونس والاستفادة من مناخ الاعمال بها و من الحوافز التى توفرها الوجهة الاستثمارية التونسية.و أكدت رئيسة الجمعية الدولية للصناعة والتجارة، الدكتورة أيسفون باي، التى تشرف أيضا على "جمعية السياحة العلاجية التركية" SATKOF، الحرص على مزيد دفع التعاون بين تونس وتركيا وإرساء شراكات ناجحة في شتى القطاعات ، ولا سيما في القطاعات ذات القيمة المعرفية والتكنولوجية.ومن جانبه، شدد رئيس البعثة على أن زيارات وفود القطاع الخاص المتبادلة في الاشهر الاخيرة، تتنزل ضمن الحركية الاقتصادية التي تعرفها العلاقات التونسية التركية، والتي بدأت تتجسد من خلال الإعلان عن إقامة عدد من المشاريع في تونس ، على غرار قطاع النسيج.من جهة آخرى ، وفي إطار تبادل التجارب في المجال الصناعي، أدى وفد غرفة صناعة وتجارة صفاقس، زيارة ميدانية، بترتيب من البعثة، الى المنطقة الصناعية Sincan بالعاصمة أنقرة، إطلع خلالها على خصائص ومميزات هذه المنطقة المندمجة ومثال التهيئة بها ، وما توفره من خدمات إدارية ولوجستية ومرافق للشركات المنتصبة بها.وقد شارك الوفد الاقتصادي ممثلا لتونس في الدورة 22 للمعرض الدولي للفلاحة بولاية كونيا من 7 إلى 11 أفريل والذي شاركت فيه غرفة صفاقس للتجارة والصناعة بجناح عرض.كما وقعت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس على مذكرة تفاهم مع غرفة الصناعة بانقرة خلال جلسة عمل بتاريخ 9 أفريل حضرها عدد من أصحاب الأعمال من الجانبين التونسي والتركي.وتضمن برنامج الزيارة، أيضا، ترتيب لقاءات B2B، بمقر إقامة السفير، لفائدة الوفد الاقتصادي التونسي، مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك المهتمين بالوجهة الاستثمارية التونسيةيذكر أن زيارة وفد غرفة صفاقس إلى تركيا تتنزل ضمن الأنشطة التى برمجتها السفارة، في سياق إحياء ذكرى مرور سبعين سنة (70) على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وتركيا.