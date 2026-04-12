اتفاقية شراكة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الصفقات العمومية بمستشفى شارل نيكول

Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 14:05
      
أبرمت الإدارة العامة للمستشفى الجامعي شارل نيكول، يوم امس السبت اتفاقية شراكة مع الشركة الناشئة Data2Innov، وذلك في إطار تحديث وتعزيز نجاعة التصرف الإداري بالهياكل الصحية العمومية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي تم امضاءها بمقر مركز الإعلامية لوزارة الصحة ، إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال تحسين مسار معالجة الصفقات العمومية، خاصة على مستوى الفرز الفني والمالي.


ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع نقلة نوعية في طرق إدارة الصفقات داخل المستشفى، عبر تحسين دقة المعالجة وتقليص آجال الإنجاز ودعم آليات اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة وذلك وفق ما جاء على الصفحة مركز الاعلامية لوزارة الصحة على منصة "فايس بوك".
ويرتكز المشروع على تعاون بين مختلف الأطراف، حيث يتولى المستشفى توفير الإطار التطبيقي والخبرة الميدانية، فيما تعمل شركة Data2Innov على تطوير الحلول الذكية، ويضطلع مركز الإعلامية لوزارة الصحة بالإشراف التقني وتأمين البنية التحتية وضمان تكامل هذه الحلول مع المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية.
ويندرج هذا المشروع ضمن رؤية وطنية تهدف إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في مجالات التصرف العمومي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات والرفع من نجاعة الأداء.

وتجسّد هذه الاتفاقية نموذجًا متقدمًا للتعاون بين القطاع العمومي والشركات الناشئة، في اتجاه دعم الابتكار وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي.
