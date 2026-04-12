Babnet   Latest update 10:55 Tunis

كرة اليد - فوز المنتخب التونسي للكبريات وديا على نظيره البرازيلي 25-23

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69db64be7b1379.57441590_jlnpgfiokehqm.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 09:32 قراءة: 0 د, 22 ث
      
فاز المنتخب التونسي للكبريات لكرة اليد على نظيره البرازيلي بنتيجة 25-23 في المباراة الودية التي اقيمت بينهما امس السبت بالقاعة الرياضية بجربة حومة السوق.
وتندرج المباراة في إطار التربص التحضيري الذي أجراه المنتخب التونسي بقيادة مدربه الفرنسي بابلو مورال بجيرة جربة خلال فترة التوقف الدولي من 6 الى 12 أفريل الجاري.
ويستعد المنتخب التونسي لعدد من الاستحقاقات القادمة في مقدمتها النسخة السابعة والعشرين لكاس أمم افريقيا المقررة بتونس من 2 الى 12 ديسمبر القادم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327286

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 12 أفريل 2026 | 24 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:23
18:53
15:59
12:27
05:50
04:19
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet24°
19° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
24°-14
22°-12
19°-13
21°-14
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>