كرة اليد - فوز المنتخب التونسي للكبريات وديا على نظيره البرازيلي 25-23

فاز المنتخب التونسي للكبريات لكرة اليد على نظيره البرازيلي بنتيجة 25-23 في المباراة الودية التي اقيمت بينهما امس السبت بالقاعة الرياضية بجربة حومة السوق.

وتندرج المباراة في إطار التربص التحضيري الذي أجراه المنتخب التونسي بقيادة مدربه الفرنسي بابلو مورال بجيرة جربة خلال فترة التوقف الدولي من 6 الى 12 أفريل الجاري.

ويستعد المنتخب التونسي لعدد من الاستحقاقات القادمة في مقدمتها النسخة السابعة والعشرين لكاس أمم افريقيا المقررة بتونس من 2 الى 12 ديسمبر القادم.