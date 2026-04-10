منوبة: منتدى "التوجيه والمهن" ينفتح على المحيط الجامعي في دورته الثالثة

تحت شعار "مسارات الغد نبنيها اليوم"، احتضن المعهد النموذجي بمنوبة، ظهر اليوم الجمعة، منتدى التوجيه والمهن في دورته الثالثة، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة وبالتعاون مع جامعة منوبة، وجامعة قرطاج، وجامعة المنار، والتعليم العالي العسكري.ويأتي المنتدى، الذي افتتحه المندوب الجهوي للتربية فوزي مرابط، بحضور ممثلي الجامعات والمؤسسات التابعة لها، في إطار دعم مسارات النجاح وصناعة المستقبل، من خلال تعريف التلاميذ على مختلف المهن والمسارات الجامعية، ولقائهم بخبراء في مجالات مختلفة وتواصلهم معهم لطرح تساؤلاتهم وفهم متطلبات كل اختصاص، بما قد يساعدهم على اتخاذ قرارات توجيه تناسب ميولاتهم وقدراتهم، وتمهّد لهم طريق النجاح في مستقبلهم الدراسي والمهني، وفق تصريح المستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي بالمندوبية حسن جمالي لصحفية "وات".وأضاف جمالي أن المنتدى شهد مشاركة واسعة من تلاميذ السنوات الأولى والثانية ثانوي الذين يستعدون لتعمير بطاقات التوجيه في فضاء الولي من 6 إلى 12 أفريل الجاري، وتعمير المادة الاختيارية من 12 إلى 19 افريل الجاري، وكذلك سنوات الرابعة الذين يستعدون لامتحان الباكالوريا.وقد فتح المنتدى المجال للمشاركين من معاهد منوبة وأربع مؤسسات تربوية من دوار هيشر لاكتشاف اختصاصاتهم المستقبلية، ولبناء اختياراتهم الدراسية والمهنية على أسس واعية ومدروسة، وذلك عبر المشاركة في ورشات عمل تفاعلية، إضافة إلى استكشاف المهن الواعدة ومتطلبات سوق الشغل.وتميز المنتدى هذه السنة بمشاركة أبرز الجامعات والمؤسسات الجامعية التونسية، وذلك في إطار الانفتاح على الفضاء الجامعي، وتقريب التلاميذ من الخدمات الجامعية، مما يتيح لهم فرصة مباشرة للتعرّف على مسارات التعليم العالي، وطرح تساؤلاتهم، والحصول على توجيه دقيق يساعدهم في رسم مستقبلهم الأكاديمي بثقة، بالتوازي مع التعرّف على المسارات الجامعية والشعب بالمؤسسات الجامعية التابعة للمؤسسات المشاركة وعبر مستشاري الإعلام و التوجيه المدرسي الذين خصّصت لهم فضاءات خاصة بالمعهد.كما انتظمت بالمناسبة ست ورشات حول الدراسات العسكرية والافاق المهنية، ومن المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، ومدارس المهندسين، والمهن الطبية، وعالم الأعمال (الاقتصاد والتصرف بين الرقمنة والعولمة )، وورشة اتخاذ القرار بإستخدام الذكاء الاصطناعي.واعتبر الجمالي أن المنتدى مثّل مناسبة هامّة وان لم يستقبل كافة التلاميذ بالجهة نظرا لمحدودية طاقة استيعاب الفضاء، لافتا إلى أن لقاءات التوجيه المدرسي بالمعاهد الثانوية متواصلة طيلة السنة بصفة منتظمة، حيث يشرف عليها المكلفون بالتوجيه والإعلام وعددهم أربعة بولاية منوبة، بالتعاون مع الأساتذة بمعدل استاذين عن كل معهد، وذلك في إطار دعم التلاميذ ومساعدتهم على حسن اختيار مساراتهم الدراسية والمهنية، كما ستُخصّص حصص مرافقة فردية وجماعية، تُمكّن التلاميذ من التعرف على مختلف الشعب والتخصصات، واكتشاف قدراتهم وميولاتهم.وتكتسي هذه اللقاءات والحصص، أهمية كبيرة طيلة السنة الدراسية، إذ تساهم في الحد من الحيرة والارتباك عند اتخاذ القرار، وتعزز ثقة التلميذ بنفسه، بما ينعكس على نجاحه الدراسي واستقراره النفسي.