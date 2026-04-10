سليانة: تلقيح 30 بالمائة من الأبقار ضد الجلد العقدي والحمي القلاعية منذ بداية السنة

بلغت نسبة تقدم تلقيح الأبقار ضد الجلد العقدي والحمى القلاعية بولاية سليانة منذ بداية السنة الجارية 30 بالمائة، وذلك في إطار تواصل الحملة الوطنية لتلقيح الماشية ضد الأمراض المعدية، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق الماجري.وبيّن الماجري في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم إعطاء الأولوية القصوى للأبقار خاصة مع انتشار مرض الحمى القلاعية بالبلدان المجاورة، حيث تم الشروع في التلقيح ضد الحمى القلاعية من الصنف الأول والثاني على ان يتم استكمال تلقيح الأبقار ضد بقية الأمراض المعدية خلال شهر ماي القادم، واضاف انه تم ايضا الشروع في تلقيح الأغنام ضد الحمى القلاعية ومرض الجدري و طاعون المجترات الصغرى والحمى المالطية.وبخصوص داء الكلب، كشف المسؤول أنه تم خلال السنة المنقضية تلقيح 22 ألف و300 كلب بنسبة تغطية تقدر ب80 بالمائة، ووصلت نسبة التلقيح منذ بداية السنة الى 10 بالمائة.وأفاد بأن حالات الإصابة بداء الكلب خلال هذه السنة بلغ منذ بداية شهر جانفي المنقضي إلى غاية شهر أفريل الجاري 3 حالات بمعتمدية الروحية (كلب سائب وعجل وحمار)، وارجع سبب هذه الحالات الى انتشار الاصابات بداء الكلب لدى الحيوانات بولاية القصرين المجاورة لمعتمدية الروحية، مشيرا الى أنّه تم تنظيم حملات مكثفة ضد داء الكلب بالروحية.