يوم دراسي حول الذكاء الاصطناعي والعلوم الجغرافية يوم 14 أفريل 2026 بكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة
ينظم مخبر البحث Géomatiques des Géosystèmes يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي والعلوم الجغرافية....مقاربات جديدة للنمذجة والتمثيل المكاني، يوم الثلاثاء 14 أفريل الجاري، بكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة
ويشارك في هذا اليوم نخبة من الطلبة والأساتذة الباحثين والخبراء في مجالات العلوم الجغرافية والجيوماتيك والذكاء الاصطناعي
ويتضمن البرنامج مداخلات حول دمج الذكاء الاصطناعي والمعلومات الجغرافية في الرعاية الصحية لتحسين عملية اتخاذ القرارات ورسم الخرائط والتحليل البياني
المرصد التونسي للطقس والمناخ هو منصة إعلامية وعلمية افتراضية ناشطة في تونس تعنى برصد الأحوال الجوية والتغيرات المناخية والمخاطر الطبيعية وتقديم تحذيرات وتوقعات دقيقة للطقس في تونس والعالم
بناءً على نماذج علمية
ويشارك في هذا اليوم نخبة من الطلبة والأساتذة الباحثين والخبراء في مجالات العلوم الجغرافية والجيوماتيك والذكاء الاصطناعي
ويتضمن البرنامج مداخلات حول دمج الذكاء الاصطناعي والمعلومات الجغرافية في الرعاية الصحية لتحسين عملية اتخاذ القرارات ورسم الخرائط والتحليل البياني
المرصد التونسي للطقس والمناخ هو منصة إعلامية وعلمية افتراضية ناشطة في تونس تعنى برصد الأحوال الجوية والتغيرات المناخية والمخاطر الطبيعية وتقديم تحذيرات وتوقعات دقيقة للطقس في تونس والعالم
بناءً على نماذج علمية
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327182