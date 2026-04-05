الرابطة الاولى: برنامج الجولة الخامسة والعشرين
كشفت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن برنامج مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، والتي ستُقام على أربع دفعات أيام 10 و11 و12 و23 أفريل الجاري، انطلاقاً من الساعة الثالثة بعد الظهر.
الجمعة 10 أفريل 2026* مستقبل قابس – اتحاد بن قردان
(ملعب قابس – دون حضور الجمهور)
* الشبيبة القيروانية – شبيبة العمران
(ملعب حمدة العواني بالقيروان)
السبت 11 أفريل 2026* الملعب التونسي – النادي البنزرتي
(ملعب الهادي النيفر بباردو)
* مستقبل سليمان – النادي الصفاقسي
(في انتظار تعيين الملعب)
* الأولمبي الباجي – النجم الساحلي
(ملعب بوجمعة الكميتي بباجة)
الأحد 12 أفريل 2026* الاتحاد المنستيري – النادي الإفريقي
(ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)
* نجم المتلوي – مستقبل المرسى
(الملعب البلدي بالمتلوي)
الخميس 23 أفريل 2026* الترجي الرياضي التونسي – الترجي الجرجيسي
(ملعب حمادي العقربي برادس)
