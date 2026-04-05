الرابطة الاولى: برنامج الجولة الخامسة والعشرين

كشفت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن برنامج مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، والتي ستُقام على أربع دفعات أيام 10 و11 و12 و23 أفريل الجاري، انطلاقاً من الساعة الثالثة بعد الظهر.* مستقبل قابس – اتحاد بن قردان* الشبيبة القيروانية – شبيبة العمران* الملعب التونسي – النادي البنزرتي* مستقبل سليمان – النادي الصفاقسي* الأولمبي الباجي – النجم الساحلي* الاتحاد المنستيري – النادي الإفريقي* نجم المتلوي – مستقبل المرسى* الترجي الرياضي التونسي – الترجي الجرجيسي