استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج بولاية نابل

تعتزم مجموعة "بوليرو" التركية إنجاز مشروع استثماري جديد في قطاع النسيج والملابس بولاية نابل باستثمارات تناهز 5 ملايين دينار، من المنتظر أن توفر نحو 1000 موطن شغل مباشر بالجهة.وجاء الإعلان عن المشروع إثر جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، جمعت المديرة العامة المساعدة للوكالة منال رويس بالرئيس المدير العام للمجموعة التركية "آري غورمان"، بحضور ممثلين عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وهياكل المساندة المعنية.وأوضح المستثمر التركي أن اختيار تونس لتوسيع نشاط المجموعة جاء بعد دراسة معمقة للمميزات التنافسية التي توفرها البلاد، معربا عن ثقته في الإمكانيات الاقتصادية التونسية وفي كفاءة اليد العاملة المحلية وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات الجودة العالمية.وأشار إلى أن مجموعة "بوليرو"، الناشطة منذ سنة 1989، تحتل موقعا رياديا في سلاسل القيمة العالمية لقطاع النسيج وتعد مزودا رئيسيا لعدد من الشركات الأوروبية الكبرى.من جهتها أكدت منال رويس تظافر جهود مختلف هياكل الدولة لتوفير مناخ أعمال ملائم للمستثمرين الأجانب، مبينة منظومة الإحاطة الفنية والقانونية والامتيازات المالية والجبائية التي توفرها الوكالة لدعم المشاريع الصناعية.وقدمت الوكالة خلال الجلسة عرضا حول الحوافز الممنوحة للاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب القدرة التنافسية لقطاع النسيج التونسي ومرونته في الاندماج ضمن سلاسل التوريد الدولية.ويؤكد هذا المشروع جاذبية تونس للاستثمارات الصناعية المباشرة، كما يمثل دعما لسوق الشغل بولاية نابل ودافعا لتعزيز الصادرات نحو الأسواق الأوروبية.