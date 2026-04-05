Babnet   Latest update 23:13 Tunis

المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60eec10ec41644.20700236_pnijolhgqekfm.jpg>
Publié le Dimanche 05 Avril 2026 - 13:41
      
ينظم المركز الجهوي للتبرع بالدم بصفاقس، يوما مفتوحا تحت شعار " في كل تبرع بالدم ...قصة حياة " يوم الاربعاء 8 افريل الجاري، من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الخامسة مساء أمام مقر المسرح البلدي بصفاقس .

ويأتي تنظيم هذا اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم للتأكيد على أهمية التبرع بالدم في الحفاظ على حياة الانسان وتعزيز مبدأ التضامن لدى كافة المواطنين


ويتضمن البرنامج حملة تبرع بالدم وحملة تحسيسية توعوية حول فوائد وأهمية التبرع بالدم الى جانب فقرات موسيقية وأنشطة ترفيهية


وأشار المركز، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الى فوائد التبرع بالدم المتمثلة في انقاذ ملايين الأرواح سنويا والمساعدة في انعاش المخزون الوطني للطوارى وتحسين الصحة العامة للمتبرع

وأضاف، أنه على المتبرع أن يتراوح عمره ما بين 18 و65 سنة ووزنه أكثر من 50 كغ ويتمتع بصحة جيدة وقد مر شهرين على الأقل منذ آخر تبرع

تحتفل تونس باليوم الوطني للتبرع بالدم سنوياً في 8 أفريل. وتهدف هذه المناسبة إلى تعزيز الوعي بأهمية التبرع الطوعي وتأمين احتياجات البلاد التي تقدر بنحو 220 ألف وحدة دم سنوياً.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326866

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
10° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-10
26°-12
27°-13
26°-14
25°-14
  • Avoirs en devises 24506,4
  • (03/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38858 DT
  • (03/04)
  • 1 $ = 2,93286 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/04)     2153,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/04)   28258 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>