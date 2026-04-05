المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم

ينظم المركز الجهوي للتبرع بالدم بصفاقس، يوما مفتوحا تحت شعار " في كل تبرع بالدم ...قصة حياة " يوم الاربعاء 8 افريل الجاري، من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الخامسة مساء أمام مقر المسرح البلدي بصفاقس .ويأتي تنظيم هذا اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم للتأكيد على أهمية التبرع بالدم في الحفاظ على حياة الانسان وتعزيز مبدأ التضامن لدى كافة المواطنينويتضمن البرنامج حملة تبرع بالدم وحملة تحسيسية توعوية حول فوائد وأهمية التبرع بالدم الى جانب فقرات موسيقية وأنشطة ترفيهيةوأشار المركز، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الى فوائد التبرع بالدم المتمثلة في انقاذ ملايين الأرواح سنويا والمساعدة في انعاش المخزون الوطني للطوارى وتحسين الصحة العامة للمتبرعوأضاف، أنه على المتبرع أن يتراوح عمره ما بين 18 و65 سنة ووزنه أكثر من 50 كغ ويتمتع بصحة جيدة وقد مر شهرين على الأقل منذ آخر تبرعتحتفل تونس باليوم الوطني للتبرع بالدم سنوياً في 8 أفريل. وتهدف هذه المناسبة إلى تعزيز الوعي بأهمية التبرع الطوعي وتأمين احتياجات البلاد التي تقدر بنحو 220 ألف وحدة دم سنوياً.