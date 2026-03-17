هدف رائع من إيزي يقود أرسنال لتجاوز ليفركوزن وبلوغ دور الثمانية برابطة الأبطال الأوروبية
سجل إبريتشي إيزي لاعب أرسنال أول أهدافه في رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم بطريقة مذهلة، ليتفوق فريقه على باير ليفركوزن بنتيجة 2-صفر على أرضه اليوم الثلاثاء ليصل إلى دور الثمانية بانتصاره 3-1 في مجموع المباراتين.
نجح ليفركوزن بطريقة ما في الصمود أمام ضغط أرسنال المكثف خلال النصف ساعة الأولى من المباراة، حيث قدم الحارس يانيس بلاسفيتش أداء رائعا، إلى أن سجل إيزي هدفا رائعا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37، ليمنح فريقه السيطرة على مباراة صعبة.
وسجل ديكلان رايس، الذي لا يعرف الكلل، الهدف الثاني بعد مرور ساعة بقليل بتسديدة منخفضة دقيقة.
ولم يشكل ليفركوزن، الذي أنهى سجل أرسنال المثالي في مسابقة هذا الموسم عندما تعادل معه 1-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، أي تهديد حقيقي للعودة في النتيجة.
وتعرض أرسنال، متصدر البطولة الإنقليزية الممتازة، لانتقادات بسبب اللجوء لأسلوب فعال أكثر من اللعب المبهج هذا الموسم، لكنه قدم أداء مثيرا للإعجاب للغاية إذ تأهل إلى دور الثمانية حيث سيواجه الفريق سبورتينغ البرتغالي.
ر-امين
