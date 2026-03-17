هدف رائع من إيزي يقود أرسنال لتجاوز ليفركوزن وبلوغ دور الثمانية برابطة الأبطال الأوروبية

سجل إبريتشي إيزي لاعب ​أرسنال أول أهدافه ‌في رابطة ‌أبطال أوروبا لكرة القدم ‌بطريقة مذهلة، ليتفوق فريقه على باير ليفركوزن بنتيجة 2-صفر على أرضه اليوم الثلاثاء ليصل ​إلى دور الثمانية بانتصاره 3-1 في ⁠مجموع المباراتين.
نجح ليفركوزن بطريقة ما في الصمود أمام ⁠ضغط أرسنال المكثف خلال النصف ساعة الأولى من المباراة، حيث قدم الحارس يانيس بلاسفيتش أداء رائعا، إلى أن سجل إيزي هدفا رائعا من خارج منطقة ​الجزاء في الدقيقة 37، ليمنح فريقه السيطرة على مباراة صعبة.
وسجل ديكلان رايس، الذي لا يعرف الكلل، الهدف الثاني ⁠بعد مرور ساعة بقليل بتسديدة ‌منخفضة دقيقة.


ولم يشكل ليفركوزن، الذي أنهى سجل أرسنال المثالي في مسابقة هذا الموسم عندما تعادل معه 1-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، أي تهديد حقيقي ‌للعودة في النتيجة.
وتعرض ⁠أرسنال، متصدر البطولة الإنقليزية الممتازة، لانتقادات بسبب اللجوء لأسلوب فعال أكثر ‌من اللعب المبهج هذا الموسم، لكنه قدم أداء مثيرا للإعجاب للغاية إذ ‌تأهل ⁠إلى دور الثمانية حيث سيواجه الفريق سبورتينغ البرتغالي.

ر-امين
