Babnet   Latest update 08:37 Tunis

تقديم آليات الانخراط في مبادرة حماية وصيانة الشريط الساحلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b9d15fc5c1a4.88159455_qifjmklgepnho.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 07:49 قراءة: 1 د, 6 ث
      
خصّصت جلسة عمل التأمت، الاثنين، لتقديم آليات الانخراط في مبادرة حماية السواحل التي تشمل بالخصوص  تعهد وصيانة الشريط الساحلي بالمحيط المباشر والقريب من المؤسسات الخاصة والفضاءات العمومية.

وتضمّنت جلسة العمل، التي أشرف على أشغالها وزير البيئة حبيب عبيد، تقديم آلية تنفيذ هذا المبادرة، والتي تتم عن طريق اتفاقية بين مؤسسة اقتصادية أو جمعية أو شخص مادي والبلدية المعنية، تحت إشراف وزارة البيئة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.

 وتهدف المبادرة إلى تعزيز المجهود الوطني لحماية وتهيئة الشريط الساحلي، وتعهّده وإصلاحه وصيانته إثر التدهور الذي شهده خلال هذه السنة جراء العواصف وارتفاع منسوب مياه البحر، بما يقتضي التدخل بالفضاءات المحيطة به حتى لا تصبح نقاطا سوداء.

  كما تهدف المبادرة إلى تكريس المبدأ التشاركي بين القطاعين العام والخاص في مجال تحسين وضعية الشريط الساحلي بكامل تراب الجمهورية، وذلك من خلال انخراط  شركة عمومية أو خاصة، أو جمعيات أو شخص مادي فيها، وتنطلق بتحديد الموقع بالتنسيق مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وزيارته من طرف فنيي الوكالة، ومن ثمة إعداد مقترح التهيئة والحماية من قبل الطرف المبادر، وبعد ذلك تصادق عليه الوكالة، مع الاتفاق على فترة التدخل ونوعية التدخلات المبرمجة قبل الانطلاق في التنفيذ.


يشار إلى أن الجلسة انعقدت بحضور رئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد، ورئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية حبيب بن موسى،  ورئيس المجمع المهني للصناعات البحريّة منتصر الضياف، والكاتبة العامة لوزارة البيئة كريمة حقي، والمدير العام المكلّف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج وعدد من إطارات الوزارة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325660

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 18 مارس 2026 | 28 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:31
15:52
12:34
06:26
05:00
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet16°
13° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
17°-9
16°-9
17°-10
17°-12
  • Avoirs en devises 24780,4
  • (17/03)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38258 DT
  • (17/03)
  • 1 $ = 2,95292 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/03)     1929,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/03)   28139 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>