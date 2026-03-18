بن عروس: تنظيم ختان جماعي بمستشفى الياسمينات لفائدة 30 طفلا من أبناء الأسر المعوزة ومحدودة الدخل

Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 08:37
      
نظّم الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي  ببن عروس بالشراكة مع بعض المؤسسات المنتصبة بالجهة، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، ختانا جماعيا لفائدة 30 طفلا من أبناء العائلات المعوزة  ومحدودة الدخل بمستشفى الياسمينات ببن عروس.

 وأوضح مدير مستشفى الياسمينات ببن عروس حسام بن نوار، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن هذه البادرة، التي تواصلت فعالياتها على مدى يومين، تهدف الى  مساندة العائلات المعوزة والتخفيف الأعباء المادية  عنها، وإلى إدخال البهجة على قلوب أبنائها، وترسيخ ثقافة العطاء التي تميز المجتمع التونسي خاصة خلال الشهر الكريم، وفق تعبيره.

 وقال  بن نوار انه تم توفير كل مستلزمات وحاجيات  حفل الختان، كما تم إخضاع الأطفال للفحوصات الطبية  الضرورية والتي أمنها فريق طبي وشبه طبّي بمستشفى الياسمينات  ببن عروس.
