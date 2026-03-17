Babnet   Latest update 18:39 Tunis

"مزيد تطوير التعاون العسكري بين تونس ومصر" محور مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الوطني ونظيره المصري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b981bb02c8b3.80780609_pikjghlofmenq.jpg>
Publié le Mardi 17 Mars 2026 - 17:30
      
مثّل "التعاون العسكري التونسي المصري وسبل تدعيمه ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية التي انعقدت خلال شهر فيفري الماضي بالقاهرة"، محور المكالمة الهاتفية التي جرت ظهر اليوم الثلاثاء  بين وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية، الفريق أشرف سالم زاهر.

وهنأ وزير الدفاع الوطني خلال هذه المكالمة ، وفق بلاغ للوزارة،  نظيره المصري بمناسبة تكليفه بمهام وزير الدفاع والإنتاج الحربي لجمهورية مصر العربيّة متمنيا له التوفيق في مهامّه، مشيدا بمتانة العلاقات الأخوية وعمق الروابط والقواسم المشتركة والثقة المتبادلة بين قيادتي البلدين وتطابق وجهات النظر إزاء أمهات القضايا التي تشهدها المنطقة.


كما ثمّن الوزير مخرجات أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الأخيرة وما تضمنته من أنشطة تعاون ثرية وواقعية، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز التعاون العسكري الثنائي من خلال تبادل الزيارات والخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا في مجال التصنيع العسكري وتطوير القدرات العملياتية.


وأكد أن ترفيع الاشراف على أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية إلى مستوى وزاري يعكس الإرادة الصادقة لمزيد الارتقاء بالتعاون العسكري بين الطرفين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والفاعلة والدائمة.

من جهته، ثمّن الفريق أشرف سالم زاهر متانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين ورغبتهما في إرساء تعاون عسكري قائم على المصلحة المشتركة، معربًا عن ارتياحه لنجاح الدورة الثامنة عشر لأشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية ومؤكدا الاستعداد لمزيد تطوير التعاون العسكري بين الجانبين والارتقاء به وتوسيع مجالاته.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325634

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 17 مارس 2026 | 27 رمضان 1447
انتهاء الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:57
18:30
15:51
12:35
06:28
05:01
انتهاء الحسوم
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
19°-8
17°-10
15°-9
14°-12
  • Avoirs en devises 24780,4
  • (17/03)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38258 DT
  • (17/03)
  • 1 $ = 2,95292 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/03)     1929,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/03)   28139 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>