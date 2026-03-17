"مزيد تطوير التعاون العسكري بين تونس ومصر" محور مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الوطني ونظيره المصري

مثّل "التعاون العسكري التونسي المصري وسبل تدعيمه ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية التي انعقدت خلال شهر فيفري الماضي بالقاهرة"، محور المكالمة الهاتفية التي جرت ظهر اليوم الثلاثاء بين وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية، الفريق أشرف سالم زاهر.وهنأ وزير الدفاع الوطني خلال هذه المكالمة ، وفق بلاغ للوزارة، نظيره المصري بمناسبة تكليفه بمهام وزير الدفاع والإنتاج الحربي لجمهورية مصر العربيّة متمنيا له التوفيق في مهامّه، مشيدا بمتانة العلاقات الأخوية وعمق الروابط والقواسم المشتركة والثقة المتبادلة بين قيادتي البلدين وتطابق وجهات النظر إزاء أمهات القضايا التي تشهدها المنطقة.كما ثمّن الوزير مخرجات أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الأخيرة وما تضمنته من أنشطة تعاون ثرية وواقعية، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز التعاون العسكري الثنائي من خلال تبادل الزيارات والخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا في مجال التصنيع العسكري وتطوير القدرات العملياتية.وأكد أن ترفيع الاشراف على أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية إلى مستوى وزاري يعكس الإرادة الصادقة لمزيد الارتقاء بالتعاون العسكري بين الطرفين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والفاعلة والدائمة.من جهته، ثمّن الفريق أشرف سالم زاهر متانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين ورغبتهما في إرساء تعاون عسكري قائم على المصلحة المشتركة، معربًا عن ارتياحه لنجاح الدورة الثامنة عشر لأشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية ومؤكدا الاستعداد لمزيد تطوير التعاون العسكري بين الجانبين والارتقاء به وتوسيع مجالاته.